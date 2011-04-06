-GÜLEN TARAF REAL MADRİD VE SCHALKE ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarından ikisi bu gece oynandı. İspanya'nın Real Madrid takımı konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 4-0 yenerek tur için avantajlı bir skor elde etti. Almanya'nın Schalke 04 takımı da deplasmanda İtalya'nın İnter ekibine karşı 5-2 üstünlük sağlayarak yarı final yolunda avantajlı skorun sahibi oldu. Ligde yarın Chelsea-Manchester United ve Barcelona-Shakhtar Donetsk karşılaşmaları oynanacak.