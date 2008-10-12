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Spor

Gülen taraf Açık Nuggets

en Iverson ve Carmelo Anthony gibi iki asından yoksun olan Nuggets, Amare Stoudemire ve Leandro Barbosa'dan yoksun Suns'ı 77-72 mağlup etti.

12 Ekim 2008 03:00


NBA'de hazırlık maçları serisi, Cumartesi gecesi oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin en ilginç mücadelesi ise hiç kuşkusuz, bir açık hava sahası olan Kaliforniya Indian Wells'de Denver Nuggets ile Phoenix Suns arasındaki maç idi. Allen Iverson ve Carmelo Anthony gibi iki asından yoksun olan Nuggets, Amare Stoudemire ve Leandro Barbosa'dan yoksun Suns'ı 77-72 mağlup etti.

Nuggets'ı galibiyete taşıyan isimler 12 sayıyla J.R. Smith, 11 sayıyla Mateen Cleaves ve 10 sayı, 7 ribauntla Nene Hilario oldu. Suns'ta ise 16 sayı kaydeden ancak 6 top kaybı yapan Steve Nash dışında göze batan bir isim olmadı.

Ligde, yüksek skorlu maçlara imza atan iki ekip, açık hava mücadelesi olmasının da etkisiyle oldukça düşük bir şut yüzdesiyle oynadılar. (Suns saha içi yüzdesi: % 33.3, Nuggets saha içi yüzdesi: % 37.7)

NBA'de oynanan diğer hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;

Houston 89
Boston 90

Detroit 111
Milwaukee 99

Oklahoma City 102
Golden State 122

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