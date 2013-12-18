Fethullah Gülen: Soruşturmayı yapanlarla ilgim yok

Fethullah Gülen’in avukatı Orhan Erdemli, medyada müvekkili hakkında çıkan ‘hükümete savaş açma’, ‘operasyon başlatma’, ‘kirli oyunlar oynama’, ‘tuzak kurma’ gibi iddiaların kötü niyetli ve hayal mahsulü olduğunu belirtti. Erdemli, “Muhterem Fethullah Gülen’in bu soruşturmalar ve bunları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgi ve bilgisi bulunmamaktadır” dedi.



Orhan Erdemli, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son iki günde bazı işadamları, bürokratlar ile siyasilerin yakınları gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya konu olan yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık iddiaları, her ülkede karşılaşılabilen olaylardandır. Nitekim adli organlar ve bağımsız yargı, bunları soruşturmak ve yargılamak için vardır.



Devlet ve toplumlar, bu suçlarla mücadele ettikleri ölçüde demokratik hukuk devletinden söz edilebilir. Dolayısıyla gündemdeki soruşturmaları normal yargı süreci içinde, soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekir.

'Bu iddialar kötü niyetli'

Soruşturmalar nedeniyle birtakım haber ve yazılarda; müvekkilim Fethullah Gülen’e ağır ithamlar yöneltilmesi büyük bir haksızlıktır. Toplumda müvekkilim aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan hukuka aykırı yayınlar son derece esef vericidir. Bu tür söylemler, yargı sürecini olumsuz etkilemeyi ve kamuoyunun dikkatini soruşturmadan ve suçlamaların muhtevasından uzaklaştırmayı hedeflemektedir.



Müvekkilim hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle asılsız ve mesnetsizdir. Muhterem Fethullah Gülen’in bu soruşturmalar ve bunları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgi ve bilgisi bulunmamaktadır.



Açıkça belirtmek isteriz ki; “hükümete savaş açma”, “operasyon başlatma”, “kirli oyunlar oynama”, “tuzak kurma”, “köşeye sıkıştırma” … gibi iddialar tamamen kötü niyetli ve hayal mahsulü isnatlardan ibarettir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”