Gülen: Şık'ın kitabı hakkında şikâyetim olmadı

T24- Fathullah Gülen, Ahmet Şık'ın taslak halindeki kitabı 'İmamın Ordusu' hakkında, "Bahsi geçen kitapla ve yazarıyla alakalı şahsen herhangi bir şikâyetim ve dava talebim olmamıştır" dedi.

Ahmet Şık'ın taslak halindeki kitabı 'İmamın Ordusu'na yönelik baskınların ardından tartışmaların odağındaki isim olan Fethullah Gülen'in avukatından eleştirilerle ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklama;

Son günlerde,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı işlemleri nedeniyle müvekkilim Muhterem Fethullah Gülen'e yönelik, yargısız infaz mahiyetinde haksız yayınlar yapılmıştır.

Bu nedenle Muhterem Fethullah Gülen tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

“Bugüne değin aleyhimde birçok yayın yapıldı ve onlarca kitap yayınlandı. Ancak basılmamış bir kitabı engellemek gibi bir gayretim hiç olmadı. Sadece kişilik haklarıma saldırılar, şahsıma mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar karşısında bir vatandaş olarak hukuk çerçevesinde hakkımı aradım. Hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş ve hakkında tazminat kararı verilmiş kitaplar bile tekrar basılıp satılmaktadır.

Bilhassa 28 Şubat sürecinde aleyhimde, psikolojik harekât mahsulü neredeyse hepsi birbirinin kopyası ısmarlama pek çok kitap piyasaya sürüldü. Bu kitaplardaki iddialar Yargıtay'ın da oybirliğiyle tasdik ettiği beraatim ile neticelenen mahkemede ileri sürülen iddialardan farklı değildi. Hatta bu kitaplar dava dosyasına da eklenmiş ve içerikleri iddianameye konulmuştu. Ayrıca bu kitaplarda yer alan iddiaların kıymeti harbiyesi kamuoyuna da malumdur.

İletişim çağında her türlü yayının internet gibi vasıtalarla rahatça yapılabildiği bir zamanda herhangi bir yayının muhatap okuyucuya ulaşmadan engellenmesinin mümkün olmadığı açıktır. Böylesi teşebbüslerin yasaklanmak istenen yayına alakayı artıracağı da ortadadır.

Bahsi geçen kitapla ve yazarıyla alakalı şahsen herhangi bir şikâyetim ve dava talebim olmamıştır. Konu tamamen Türk Yargısının meselesi olup adli makamların bahis mevzuu kitap hakkında hangi gerekçeyle ve delillerle soruşturma başlattıklarını da bilmiyorum. Tamamen bağımsız yargıya ait bir konuda da lehte veya aleyhte değerlendirmede bulunmam tabii ki söz konusu olamaz. Elbette düşünce, ifade vebasın özgürlüğüdemokrasinin vazgeçilmez esaslarındandır. Fakat herhangi bir özgürlüğün kamu düzeni aleyhinde veya kişilik haklarına saldırı ve masum insanları karalama maksatlı olarak kullanılamayacağı da yine demokrasinin ve insan haklarının en temel düsturlarındandır.”