Gülen, rütbeli asker ve MİT mensupları ile özel odada görüşüyormuş

Hümeyra PARDELİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki askeri casusluk dosyasında kumpas kuranlar ve FETÖ\'nün mahrem imamlarına yönelik açılan 102 sanıklı davada yargılama devam ederken, Deniz Kuvvetleri yapılanması imamlarından itirafçı sanık Haluk Samay, Ankara Samanyolu Koleji İvedik Kampüsü\'nde Fethullah Gülen\'in katılımı ile özel toplantılar yapıldığını anlattı. Fethullah Gülen\'in konakladığı ve görüşme yaptığı özel oda ile asansör, koridor, tüm giriş ve geçiş noktalarının izole edildiğini söyleyen Haluk Samay, binanın tamamen boşaltıldığını anlattı. Samay, \"Bu tedbirler Gülen\'in doğrudan üst rütbeli askeri personel ve MİT görevlileri ile yaptığı görüşmeler için alınırdı. Bu 5\'inci kat toplantıları Fethullah Gülen 1999 yılında ABD\'ye gidinceye kadar devam etti\" dedi.

İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlanan firari örgüt ele başı Fethullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 41\'i tutuklu 102 sanıklı iddianamede FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması imamlarından olan itirafcı Haluk Samay\'ın örgütün deşifresine yönelik çarpıcı ifadelerine yer verildi. Tutuksuz yargılanan Haluk Samay, FETÖ yapılanması içerisinde \'5\'inci kat\' olarak nitelindirilen özel yerlerin İzmir, İstanbul ve Ankara\'da bulunduğunu belirtti. İzmir\'de Bozyaka Yamanlar Koleji, İstanbul FEM Dershaneleri Altunizade Şubesi ve Ankara Samanyolu Koleji İvedik Kampusu içerisindeki ek binanın 3, 4, 5\'inci katlarında özel toplantılar yapıldığına işaret eden Samay, etkin pişmanlık kapsamında şunları söyledi:

\"Bu katlarda otel tarzında toplantılara katılımcı il imamlarının kalacağı özel odalar, sohbet ve istişare toplantı salonları ve Fethullah Gülen için hazırlanmış konaklama ve görüşme odası bulunuyordu. İstanbul\'daki dershanenin 5\'inci katında Fethullah Gülen ve ülke imamlarının katılımıyla toplantı yapılırdı. Ankara ve İzmir\'de ise il imamları, eyalet ve il mütevellileri bulunurdu. Ankara\'daki 5\'inci kat toplantılarına 5 kere katıldım. 1995- 97 yılları arasında bir dönem semt sorumlusu bir dönemde ve bölge sorumlusu olarak Ankara toplantılarının organizasyonunda bizzat ben görev aldım. Bu toplantılar 4 gün sürerdi. İl imamları toplantısı, her akşam Fethullah Gülen\'in bizzat kendisi tarafından mütevellilere verilen sohbet programı, Gülen\'in siyaset ve bürokrasi içerisinden gelen önemli kişiler ile birebir toplantıları yapılırdı. Toplantı sürecinin 1 gününde Cevdet Türkyolu\'nun talimatı ile Fethullah Gülen\'in konakladığı ve görüşme yaptığı özel oda ile binanın girişinden koridorlara ve zemin kattan üst kata direkt çıkan asansör olmak üzere özel odanın bulunduğu koridorla birlikte tüm giriş ve geçiş noktaları izole edilerek bina içerisinde bulunan görevlilerde dahil olmak üzere arındırılmak suretiyle boşaltılırdı. Bu tedbirler Fethullah Gülen\'in doğrudan üst rütbeli askeri personel ve MİT görevlileri ile özel olarak yapılan görüşmeler için alınırdı. Mehmet Hanefi Sözen, Murat Karabulut ve Rıdvan Akovalı isimli FETÖ mensubu kişiler kendi sorumluluğundaki FETÖ yapılanmasında yer alan üst rütbeli askeri personel ile birebir Fethullah Gülen\'le görüşmeler yapardı. Her görüşme esnasında odada Fethullah Gülen, isimlerini verdiğim bu üç kişiden birisi ve sorumluğunda olan üst rütbeli askeri personel bulunurdu. Bu görüşmeler üçlü şekilde devam ederdi.\"

Samay, bu görüşmelere gelen sivillerin askeri personel olduğunu bunlar gelmeden önce Cevdet Türkyolu\'nun \"Hususi şahıslar gelecek\" diye tanımlaması nedeniyle bunların üst rütbeli askeri isimler olduğunu bildiğini anlattı. Samay, şöyle dedi:

\"Hususi şahıslar ise FETÖ yapılanması içerisinde üst rütbeli Askeri personel olarak ya da MİT görevlisi olarak tabir edilen kişilerdi. Bu hususi şahısların birbirleri görmemeleri için araçla binaya geliş gidiş saatlerini biz ayarlardık. Bu irtibatı da dahili telefonla kampüs giriş kapısında bulunan güvenlikçi ile irtibat kurarak araç plakalarına göre organize ederdik. Görüşmeye gelecek hususi şahıslar için eyalet mütevellilerinin kendi araçları alınırdı. Bu araçlar ile getirilecek askeri personel dışarıda belirlenen gizlilik içerisinde uygun noktadan alınarak kampüse getirilirdi. Hatta hatırladığım kadarıyla o dönem işadamı Akın İpek, Verdal Hosta ve Zafer Macit\'in kendilerine ait araçlarının askeri personelin getirilmesinde kullanıldı. Gelen bu askeri personelin isim sorgulaması yapılmazdı. Kim olduklarını sadece yanlarında gelen hususi sorumlusu ve Fethullah Gülen bilirdi. Bu 5\'inci kat toplantıları 3 büyük ilde Fethullah Gülen 1999 yılında Amerika \'ya gidinceye kadar devam etti. 1998 yılı Haziran ayında ben bölge sorumluluğumdan Hususi birime yani Deniz Kuvvetleri personelini takip ve sorumluluğu görevine geçtiğim için bu organizasyonlarda görev almadım.\"