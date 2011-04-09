'Gülen Meryem' restorasyon hatası mı?

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Siyah İsa var ama?



Niğde'deki Gümüşler Manastırı'ndaki 'Gülen Meryem' freskinden çok etkilenen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, önümüzdeki yıldan itibaren freskin Türkiye'nin tanıtımında kullanılacağını söyleyince itirazlar yükseldi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:İşte, Kapadokya bölgesiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan uzmanların itiraz nedeni:Yavuz İşçen: Yarardan çok zarar getirir. Hıristiyan dünyasından büyük tepki alırız. Ortodoks inancına göre, gülüyorsan şeytanı sevindiriyorsun demektir. Çünkü İsa'nın çarmıha gerilmesini, acı çekmesini isteyen de şeytandır. Meryem ya da İsa gülmez. Bu olsa olsa restorasyon hatasıdır.Gürsel Korat: Bu bir restorasyon hatasıdır. Tüm dünyadaki Meryemler durgun, bir tek Niğde'deki gülüyor... Bu şaka olmalı!Doç. Dr. Sacit Pekak: 1964-65 yıllarında Gümüşler Manastırı çalışmasını yapan İngiliz Arkeolog Michael Gough'tır. Sanat tarihçileri ve arkeologlar, onarımdan önce durum tespiti için eserin fotoğrafını çeker, çizimini yapar, rapor yazar sonra restore eder. Bu belgeler büyük olasılıkla İngiltere'de arşivlerde vardır. 'Gülen Meryem' demek için bu belgeleri görmek gerekir.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise şu açıklamayı yaptı: Brezilya'da, İsa siyah olarak resmedilmiştir. Hatta ağlayan Meryem Ana ve ağlayan İsa da var. Onlara inanıyorlar da gülen Meryem'e mi inanmıyorlar? Demek ki bizim topraklarımız yani Anadolu, Meryem'i güldürmüş. Ne kadar güzel!