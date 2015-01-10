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Gülen, 'kar topu oynayanlar insan mı hayvan mı bilemiyorum' dedi, akıllara Zekeriya Öz geldi

Zekeriya Öz geçtiğimiz günlerde kartopu oynamıştı

10 Ocak 2015 13:38

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in “Dertsiz ıstırapsız insanları görünce, değişik bir mahluk görmüş gibi rahatsızlık duyuyorum” diyen Fethullah Gülen, “Oh ne güzel kar yağdı, top oynayalım, yuvarlanalım karda, kızak kayalım. Görünce böyle elimde olmayarak bunlar insan mı acaba hayvan mı diye...” ifadelerini kullandı. Gülen’in bu sözleri geçtiğimiz günlerde açığa olunduktan sonra kartopu oynayan Zekeriya Öz’ü getirdi.

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in son sohbetinde "Dertsiz ıstırapsız insanları görünce, değişik bir mahluk görmüş gibi rahatsızlık duyuyorum" dedi ve bunca olay yaşanırken hala eğlenebilenleri, kartopu oynayanları sert bir dille eleştirdi. 

Türkiye'de umuma bakınca böyle bir durum gördüğünü söyleyen Gülen, "Oh ne güzel kar yağdı, top oynayalım, yuvarlanalım karda, kızak kayalım...' görünce böyle elimde olmayarak bunlar insan mı acaba hayvan mı diye..." ifadelerini kullandı.

 

Akıllara Savcı Zekeriya Öz geldi

 

Gülen'in sözleri görevden alındıktan sonra kar topu oynayan sacı Zekeriya Öz'ü akıllara getirdi.

HSYK 2. Dairesi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilen Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, 30 Aralık'ta adliye çıkışında kararı değerlendirmiş, ardından da bir süre kartopu oynamıştı.

 

Efkan Ala'da kaymıştı

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala da geçtiğimiz günlerde Ankara'da Konaklı Kayak Merkezi'nin tanıtımına katılmış, burada kayak yapmıştı.

 

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