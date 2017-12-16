Gülen imzalı belge soruşturma dosyasına girdi; hâkimden tutuklu emniyetçilerin tahliyesi istenmiş

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı'nın bilgisayarında yapılan incelemede, 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 1 numaralı firari sanığı Fethullah Gülen'in 19 Nisan 2015 tarihli, asliye ceza hâkimlerine hitaben yazdığı bir belgenin bulunduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberi şöyle:

Belgede Selam Tevhid ve Tahşiye kumpası operasyonu kapsamında tutuklu olan aralarında Samanyolu Grup Başkanı Hidayet Karaca ve üst düzey polis şeflerinin tahliyesini istiyor.

‘Muhterem Asliye Ceza Hakimi’ diye başlayan ‘Fetullah Gülen’ imzalı talimat mektubunda Gülen’in hakime tutuklu emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Hidayet Karaca, Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 63 kişinin tahliyesini istediği belirtildi. Fetullah Gülen'in bu mektubundan 2 gün sonra 21 Nisan 2015'te tutuklu bulunan 63 'FETÖ' mensubu 32.Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Başer tarafından tahliye edilmişti.



Belgedeki imzayı inceleyen İstanbul Başsavcılığı, talimat belgesindeki imzanın çek ve saatte bulunan imzalarla aynı olduğunu, dolayısıyla bu imzanın Gülen’e ait olduğunu belirtti.

Başsavcı: En somut talimat

Başsavcı İrfan Fidan, “Bu belge terörist başının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir. Bu talimattan sonra talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik tutuklu olan tüm FETÖ üyelerini tahliye etmişlerdir” dedi.