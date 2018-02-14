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Gülen için yaptırıldığı iddia edilen malikaneye el kondu

Mahkeme, soruşturmaya konu malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el koydu

14 Şubat 2018 13:36

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen için inşa edildiği iddia edilen malikaneye tedbiren el koyuldu.

İncelemede, malikanenin Gülen için yapıldığını, burada 'FETÖ’nün toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş’ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el koyulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulundu.

Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi’ndeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el koyulmasını kararlaştırdı.

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