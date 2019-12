T24 - Gazze gemilerini eleştiren Gülen, hükümeti böldü. Arınç: Hocaefendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Günay: Uzaktan bakınca öyle görünüyor demek ki





Taraf gazetesinin haberine göre; Ambargo altındaki Gazze’ye yardım götürürken İsrail’in kanlı saldırısına uğrayan gemileri Tel Aviv yönetiminden izin almadığı için “Otoriteye karşı geldiler” sözleriyle eleştiren Fethullah Gülen, hükümeti böldü. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Hocaefendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor” sözleriyle Gülen’e destek çıkarken, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Demek ki uzaktan böyle görünüyor” diyerek Gülen’e sitemde bulundu. Türkçe Olimpiyatları’nın ödül töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Arınç’ın gündeminde Gazze gemilerine yapılan baskın vardı. Arınç şunları söyledi: “Müsbet hareket eden kazanır. Bu gemi yolcularıyla birlikte müspet hareket etti. Silah kullanmadı. Rotasını çevirdi. İçine insan ve insani yardım koydu. Gönlünde insan sevgisi vardı ama zorbalıkla karşılaştı. Ne yapabilirdik, ne yapılması lazımdı bunlar ayrı. Ortadaki hadisede zulme uğrayanlar ve onlara zulmeden zalimler var. Kazanan bu haksız düşünceye karşı insani düşünceyle yardım götürenlerdir, kaybeden zorbalar ve zalimlerdir.





Hocaefendi doğru söylüyor



Bu olay karşısında Hocaefendi’nin bir konuşmasının ne anlama geldiğini bana soruyorlar. Hocaefendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Her şart altında, her şeye rağmen müspet hareket etmeliyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Zulme uğrayabiliriz ama zalim olmayacağız. Hiç bir zaman zulmetmeyeceğiz, haksızlıklara karşı da metanetle duracağız. Müspet hareket budur. Bu hareketi takip eden herkes Türkiye’de de dünyada da kazanmıştır. Adına enstitüler açılan, bu öğreti için parlamentolarını üniversitelerini tahsis eden dünyada yüzlerce ülke var. Ne diyor bu insan? İnsanlara ne söylemek istiyor? Hangi metodu takip ediyor? Açıyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar altından barış ve müspet hareket çıkıyor. Bütün dünyanın takip ettiği bu sistemi biz de takip edeceğiz. Sonuna kadar müspet hareket. Bunun takipçisi olacağız ki insanlar bizim iyi niyetimize güvensinler. Bizim ortaya koyduğumuz davayı samimi olarak kabul etsinler.”





Gülen uzaktan bakınca öyle görüyor



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Fethullah Gülen’in Gazze’ye insani yardım götüren gemilere yönelik saldırısına ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak, “Uzaktan bakınca öyle görünüyor demek ki” dedi.



Bayındır ve Ödemiş’te çeşitli programlara katılmak için İzmir’e giden Bakan Günay, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Günay, gazetecilerin Fethullah Gülen’in, Gazze’ye yardım malzemesi götüren gemilere İsrail’in saldırısına ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, “Uzaktan bakılınca olaylar öyle görülüyor demek ki. İçinde yaşayınca bizim baktığımız gibi görünüyor” dedi.



Gazetecilerin “Acaba Gülen, ABD’de yaşadığı için mi böyle yorumluyor” sorusuna da Günay, “İçerden baktığımız zaman bizim baktığımız gibi görünüyor” yanıtını verdi.



ABD’nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal’a konuşan Fethullah Gülen, Gazze’ye yardım için giden gemilerin önceden İsrail’den izin alması gerektiğini söylemişti.