Gülen: Hükümet Kürt meselesi önerimizi dikkate alsaydı, bu noktaya gelinmezdi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Fethullah Gülen'in Kürt sorununa ilişkin olarak, "5 yıl önce, Kürt meselesi konusunda bölge halkıyla bütünleşmeyi, hemdert olmayı, insanlarımızın gönüllerini fethetmeyi sağlayacak bir öneride bulunduk hükümetimize. Bu öneriler dikkate alınmış olsaydı, mesele, Allah-u a'lem, bu noktalara gelmeyebilirdi" dediğini aktardı.

Kaplan, Gülen'i Pensilvanya'daki çiftliğinde ziyaret etti. Gülen'le görüşmesini 'Hocaefendi'yle görüşme, sorunlar ve sorular?' başlığıyla bugünkü (12 Ekim 2012) köşesinde yazdı.

Gülen'in göz kapaklarının ağlamaktan şiştiğini ve hüzünlü olduğunu anlatan Kaplan, Gülen'in 28 Şubat'tan sonra Amerika'da yargılandığını ilk kez anlattığını kaydetti. Kaplan, "Savcı'nın karşısına çıkarken biraz tedirginmiş. Ama savcının kendisine bizzat bir bardak su vermesinden, oldukça nâzik davranmasından ve kapıya kadar uğurlamasından sonra tedirginliği gitmiş, rahatlamış" dedi.