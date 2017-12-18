Gülen hakkındaki ilk 'terör' iddianamesini hazırlayan DGM savcısı, 'FETÖ' sanığının avukatı oldu

15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen hakkında 2000 yılında 'terör örgütü liderliği' suçlamasıyla ilk iddianameyi hazırlayan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcısı Nuh Mete Yüksel, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban'ın avukatı oldu.

"FETÖ'nün kumpas kaseti" sonucu görevden alındığı ileri sürülen Yüksel için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim de idama mahkûm edilmem istendi ama son anda yırttım. Bizi de apar topar götürüyorlardı. Niye şu yatırımı yaptık diye idamımızı istediler. O meşhur savcı vardı, Nuh Mete Yüksel. Baktık bizim idamımızı istedi, Allah’tan adil bir hâkime rastladık da, bir de nöbetçi mahkeme çıkardılar. Dedim tezgâhı kurdular herhalde" demişti.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 22'si tutuklu 41 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği' suçundan yargılanmasına başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 29 Nisan 2015 tarihinde ifadesine başvurulan gizli tanık 'Burak'ın ifadeleri doğrultusunda iddianame hazırlandı. iddianamede, Muğla'daki FETÖ'ye ait okul, dershane ve yurtların Bereket Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden faaliyete geçirildiği, örgüt üyelerinin bu şirket üzerinden sigortalanarak okul, yurt, dershane hatta örgüte ait öğrenci evlerinde faaliyet gösterdikleri, himmet, kurban, bağış gibi paraların toplandığına yer verildi. Örgüt liderinin talimatlarının örgüt üyelerine iletildiği faaliyetler olan örgüt toplantılarının da buralarda yapıldığı, bu şirketin, örgütün diğer il ve ilçelerde kontrolündeki diğer şirketler ile irtibatlı olduğu, her birinin örgütün sözde 'il imamı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüttükleri de iddianamede yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin firari 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen hakkında 2000 yılında 'terör örgütü liderliği' suçlamasıyla ilk iddianameyi hazırlayan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Nuh Mete Yüksel'in FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Çoban'ın avukatı olması dikkat çekti. Yüksel, o dönem cemaatin haritasını çıkarmış ve "Bu yöntem ve yapılanma ile 10 yıl içinde TSK içerisinde söz sahibi olacağı bir konuma gelmeyi planlamaktadır" tespitini yapmıştı.