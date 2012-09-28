Gülen FT'ye yazdı: Peygamber geleneğinde şiddet yoktur

Fethullah Gülen, İslama hakaret eden filme yönelik çığırından çıkan tepkileri Financial Times için yorumladı.

'Peygamber geleneğinde şiddet yoktur' başlıklı yazıdan bazı bölümler şöyle:

"Müslümanlar her gün 'Yarabbi, bizi doğru yoldan ayırma' diye dua ederler. Bu bizleri aşırılıklardan uzak tutup, hayatımızda dengeyi bulmamıza yardımcı olacak bir duadır.

Ne tepkisel içgüdülerimizin tutsağı olmalıyız, ne de inanç ve değerlerimizin sistemli şekilde aşağılanması karşısında sessiz kalmalıyız.

Müslümanlar olarak kendimize sormamız gereken soru, İslam'ı ve Peygamberini dünyanın geri kalanına hakkıyla tanıtıp tanıtmadığımızdır.

Peygamberin örneğini ona saygı uyandıracak şekilde takip edip, hayata geçirebildik mi?

Bunu lafla değil eylemlerimizle yapmalıyız.

Eğer insanların aklına ilk gelen şey intihar saldırıları oluyorsa, İslam hakkında nasıl olur da olumlu bir intibaya sahip olabilirler.

Bir Müslüman her zaman doğrucu olmalı, sözüyle eylemi tutarlı olmalıdır. Kendi dinine saygı beklerken, diğer dinlere saygılı olmalıdır.

Şiddeti kışkırtmaya yönelik nefret söylemi ifade özgürlüğünün istismar edilmesidir. Bu başkalarının haklarını ihlal eder.

Peygamberimize yönelik sık sık tecrübe ettiğimiz saldırıları kınamalıyız ancak doğru tepki şiddet değildir.

Bunun yerine, tüm dinlerin kutsal değerlerine yönelik saygı talebiyle yorulmadan kampanya yürütmeliyiz."