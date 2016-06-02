Gülen cemaatine yönelik 2 yıldır gerçekleşen operasyonlarda 4 bin kişi gözaltına alındı, 822 kişi tutuklandı

Gülen cemaatine yönelik 17/25 Aralık’tan sonra başlatılan operasyonlarda son 2 yılda 4 bin 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 822 kişi tutuklandı. Mayıs ayı, 865 gözaltıyla en fazla gözaltı işleminin gerçekleştiği ay oldu.

İddianamelerde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"na (FETÖ/PDY) olarak geçen Gülen cemaatine yönelik operasyonların başladığı 2014'ten bu yana toplam 4 bin 11 kişi gözaltına alındı, bunlardan 822'si tutuklandı. Tutuklananların bir bölümü itirazlar üzerine ya da yargılama süreçlerinde serbest bırakıldı.

Bu yılın ilk 3 ayında toplam 675, nisan ayında ise 671 kişini gözaltına alındığı Gülen cemaatine yönelik operasyonlarda, mayıs ayında da 865 kişi gözaltına alındı. Böylelikle en fazla gözaltı işleminin gerçekleştiği ay olan mayıs ayında gözaltına alınan şüphelilerden 193'ü tutuklandı.

Yılbaşından bu yana gerçekleşen operasyonlarda ise gözaltı sayısı 2 bin 211'e ulaştı.

2013’teki 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının ardından Gülen cemaatine çok sayıda suçtan operasyon başlatılmıştı. İddia edilen suçlar arasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devlet bürokrasisinde, emniyette ve yargıda yapılanmak", "örgüte yakın kişilerin kamu kurumlarına ve TSK'ya yerleşmesini, yükselmesini sağlamak ve buralardaki bazı personelin tasfiyesini yapmak", "örgüte finansman sağlamak", "çıkarları doğrultusunda siyasetçileri, askerleri, iş adamlarını, bürokratları, emniyet personelini, gazetecileri, akademisyenleri usulsüz ve yasa dışı dinlemek", "KPSS ve emniyet sınavları ile askeri sınavlarda usulsüzlük yapmak" bulunuyor.

Operasyonlarda 2014 ve 2015'te yaklaşık 750'si polis, 80'i asker olmak üzere bin 800 dolayında kişi gözaltına alınmıştı. 2015 yılı sonu itibarıyla 278 kişi cezaevinde bulunuyordu.