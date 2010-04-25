Gülen cemaatine ordunun tamamı değil, içindeki bir zümre karşı

Selin ONGUN / T24





‘Cemaatin bir sözcüsü yok’

'Fethullah Gülen ilk dört vakfını 1970’li yıllarda kurdurttu’



‘Bu hareket planlanmış bir projenin tatbiki değildir’

Okul açılmasında problem çıkarsa, sorunu nasıl çözüyorlar?

‘İran’da okul açma teklifimiz refüze edildi’

‘Cemaat, Erdoğan'ın dur bakalım çizgisine uyuyor, gibi derin analizlere aklım ermiyor’



‘Orduda Gülenci subaylar arttı ifadesi, psikolojik bir harekât'

‘Devlette Gülen hareketine karşı bir esneme var’

‘Ordu topyekûn Gülen hareketine karşı değil’

‘Okullarımızı takdir eden paşalar var, ama baskıdan söylemiyorlar’

‘TSK, hareketi anlamak, kritik etmek adına toplantılarımızda tebliğ sunabilir'

Gülen’e göre Ergenekon tasfiyesi Genelkurmay-Hükümet ittifakı

‘Gülen, Erbakan için söylediklerine üzüldü, kendini sorguladı’

'Gülen’in 28 Şubat sözleri Erbakan'a ulaşmış olsa gerek'

'Dinler arası diyalog tabiri yerine kültürler arası diyalog dedik’

'İnsanları bizi sorgulamaya çağırıyoruz'

‘Sezen Aksu’nun babasına yıllarca danıştık’

‘İnsanların bilmedikleri bir büyümeden ürkmeleri normal’

‘Hocaefendi 28 Şubat’taki sözlerini bugün söylese mahzuru yok’



‘Hasan Cemal bizden daha fazla değişti’

‘Gülen’den sonra cemaatin gayretleri yine devam eder’

‘Merkezi yapı yok ki Gülen’in işaret ettiği biri nereye oturacak?’

‘Harekette benim de gemim yürüsün diyenler sorun değil’

‘Mesele kamunun renginin kamusal alana yansımamasıdır’