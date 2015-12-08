Gülen Cemaati'ne 'faili meçhul' soruşturması!

Anadolu Ajansı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2000-2013 yılları arasındaki faili meçhul cinayetlerle ilgili dosyalarda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması bağlantısı olup olmadığını araştırmak üzere çalışma başlattığıı duyurdu.

Anadolu Ajansı muhabirinin savcılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcılar, 2000-2013 arasındaki faili meçhul cinayetlerle ilgili dosyalarda FETÖ/PDY bağlantısı olup olmadığını inceleyecek.



Çalışmanın 2000-2013 arasındaki tüm faili meçhul cinayetleri kapsadığı öğrenildi. Bu kapsamda, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcılar, belirtilen dönemlerde aydınlatılamayan faili meçhul olaylarının dosyalarını tek tek inceleyerek maddi ve manevi cebir ilişkisi araştıracak.

Behçet Oktay, Didem Yaylalı, Necip Hablemitoğlu cinayetleri de araştırılacak

Çalışma kapsamında incelenecek dosyalar arasında, 25 Şubat 2009'da Dikmen'de Emniyet Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın aracında ölü bulunması, hakim adayı Didem Yaylalı'nın 22 Ağustos 2013'te Fethiye'de bir otelde ölü bulunması, 18 Aralık 2002'de Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatın kaybetmesi ve 17 Mayıs 2006'da Alparslan Arslan tarafından gerçekleştirilen Danıştay saldırısı da bulunuyor.

Savcıların yanı sıra Ankara patlamasında görevli Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terör şube polisleri soruşturmada görev alacak.