Gülen cemaati eski MİT'çi Gündeş'i yalanladı

T24 – Fethullah Gülen cemaati, eski MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in, cemaatin Türkiye dışındaki bazı okullarında “İngilizce öğretmeni maskesi” altında CIA ajanlarının faaliyet gösterdiği iddiasını yalanladı.



Yalanlama, cemaat bünyesindeki yayınlardan Zaman gazetesinde yayımlanan haberle yapıldı. Gündeş'in “İhtilaller ve Anarşinin Yakın Tanığı” adıyla kaleme aldığı anılarında yer verdiği iddia üzerine Zaman'da “Türk okullarına 'ajan' iftirası” başlığıyla verilen haberde, özetle şöyle dendi:



“Nuri Gündeş'in, 'CIA ajanlarının Özbekistan'daki Türk okullarında öğretmen maskesiyle görev yaptığı' iddiası asılsız çıktı. Gündeş, kitabında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim-Öğretim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir toplantıyla ilgili bilgilere yer verdi. Gündeş, 'yurtdışında açılan Türk okullarının sorunları'nın ele alındığı bu toplantıda CIA ajanlarının öğretmen maskesiyle okullarda görev yaptığı iftirasında bulundu. Ancak iddiaya dayanak yapılan 1997 yılındaki toplantı tutanakları, Gündeş'i açık şekilde yalanlıyor. Toplantıda, iddiaların aksine Özbekistan'daki Türk okulları ile ilgili değerlendirmede bulunan Silm AŞ yetkilisi Mehmet Mesut Ata, şu cümleleri kullanıyor: 'Benim, yüce heyete birkaç teklifim olacak. Birincisi eğitim faaliyetlerinin uzun ömürlü olması için üst düzey yöneticilerin, özellikle MEB temsilcilerinin sıkça ziyaretlerde bulunmaları. İkincisi ABD, 'dostluk köprüsü' adı altında getirdiği 70 öğretmene diplomatik statü kazandırdı. Eğer devletimiz, büyükelçiliğimiz, diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. Bu arada THY, indirim konusunda da bizlere yardımcı olurlarsa memnun oluruz.



(…)



Türk okullarında çalışan öğretmenlere CIA ajanı iftirası atan Gündeş'in, dün Milliyet'ten Can Dündar'a ilettiği kitabının içeriğinde söz konusu bu konuşmayı şu cümlelerle çarpıttığı ortaya çıktı: "ABD, 'dostluk köprüsü' adı altında getirdikleri 70 kişilik öğretmen grubuna diplomatik statü kazandırmış. Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li öğretmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. İngilizce dil öğretmeni olarak gözükmekte iseler de esasen Amerikan Gizli Servisi'nin güdümünde görev yaptıkları ve çalıştıkları ülkelerde Pentagon'da üretilen Amerikan politikalarının uygulamasının baş ajanları görevlerini sürdürmektedirler. Onların İngilizce hocalığı sadece maske görevleridir. Örneğin Kırgızistan'da da 60 kadar Amerikalı öğretmen vardır."





Can Dündar da eleştirildi



Emekli MİT'Çinin geçmişte hedef olduğu suçlamalara değinilen Zaman'ın haberinde, Gündeş'in anılarını Milliyet'te haberleştiren Can Dündar da, “yanlış bilgileri kontrol etmeden yayımladığı” iddiasıyla eleştirildi.





Zaman'ın yorumunda ölçüsüzlük



Zaman'da “Dündar çuvalladı” başlığıyla yayımlanan yorumda ise, Gündeş'in “haber değeri” taşıyan iddialarını yayımlayan gazeteciler hakkında ölçüsüz ifadeler kullanıldı. Söz konusu yorumda; cemaatin yurtdışındaki okullarına ilişkin iddialarla ilgisi bulunmamasına karşın haberle Can Dündar'ın geçen hafta kaybettiği babası ve “ajan gazeteciler” arasında ilişki kurulmaya çalışılması dikkat çekti.