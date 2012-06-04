Gülen cemaati Arena'yı doldurabilecek mi?

Ahmet Hakan

(Hürriyet, 4 Haziran 2012)

Cemaat Arena’yı doldurabilecek mi

AK Parti İstanbul İl Kongresi Türk Telekom Arena’da yapıldı. Stat doldu. Türk Telekom Arena, bu kez de bir başka etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu kez Cemaat’e bağlı Türk okullarından gelen binlerce öğrencinin de katılacağı “Türkçe Olimpiyatları Kapanış Töreni” gerçekleşecek Arena’da. Sordum, soruşturdum. Cemaat, Arena’yı tercih ederken AK Parti’den ilham almamış. Çok önceden planlanmış stat etkinliği...

Fakat şöyle bir sorun var:

Cemaat acaba Arena’yı doldurabilecek mi? Bu konuda AK Parti’den geri kalabilir mi? İster istemez akla gelebilecek rekabetten kim daha önde çıkacak?

AK Parti mi? Cemaat mi?

Yine sordum sual ettim.

Elde ettiğim bilgiler şunlardır:

“Cemaat” mensupları, Arena’nın doldurulacağından kuşku duymuyorlar. Gayet rahatlar. Peki ya organizasyon intizamı? Bu konuda AK Parti kadar göz doldurabilecekler mi? “Cemaat” işin bu noktasında da tasasız... Tören 14 Haziran Perşembe günü... Nasip olursa gidip göreceğiz.