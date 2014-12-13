Gülen: Cadı avı başladı; Erdoğan ülkeyi 'tek adam devletine' dönüştürmek istiyor

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ülkeyi “tek adam devletine” dönüştürmekle suçladı.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinden Christiane Schlötzer'e verdiği röportajda Gülen, “Türkiye’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmaktan ziyade bir parti devleti, hatta bir tek adam devleti olduğu izlenimi uyandırdığını” belirtti. "Hâlâ direniş gösteren yüksek yargı bir kenara bırakılacak olursa Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kalktığını" ifade eden Gülen, "Türkiye'nin içeride bir kutuplaşma dışarıda ise her gün itibar kaybı yaşadığını ve yalnızlaştığını, ülkenin içine düştüğü durumun kendisini üzdüğünü” söyledi.

'Türkiye'ye iade edilecek mi?'

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Fethullah Gülen verdiği röportajda hükümetin bir "cadı avıyla" "iktidara yakın durmayan ya da onunla iş tutmak istemeyenleri bertaraf etmek" istediğini söyledi. Yerleri değiştirilen görevlilerinden ne kadarının cemaat üyesi olduğu yönündeki soruya cevap olarak Gülen, bu harekete katılanların onda birini bile tanımadığını ifade etti. Zamanla bu savcı, polis ve öğretmenlerin birçoğunun kendileriyle ilişkili olmadığının görüleceğini kaydetti.

Erdoğan ABD Başkanı Barack Obama'dan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini istediğini açıklamıştı. Gülen, hükümetin "kendisini düşman ilan ederek yolsuzluğunu örtbas etmek ve otoriter bir düzen kurmak istediğini" belirtti. "İadesinin istenmesinin hukukî dayanaktan yoksun olduğunu" vurgulayan Gülen, "ABD'nin demokratik hukuk devleti olduğunu ve kimse hakkında yasal dayanak olmaksızın hüküm verilemeyeceğini" söyledi.

'Hükümetle uzlaşma mümkün mü?'

Kendisinin Türkiye'ye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine de “Dönmesi halinde devletin üst kademelerindeki belli insanların bunu kendi kötü amaçları için kullanmak isteyeceğini” ifade etti.

Erdoğan ile bir uzlaşma tasavvur edip etmediği yönündeki soruya da Gülen savaşı kendilerinin başlatmadığını o nedenle karşı tarafın uzlaşma için ilk adımı atması gerektiğini belirterek “Eğer Erdoğan günün birinde mitinglerinde anlattığı her şeyin kötü yalanlar ve iftiralar olduğu söyleyecek olursa o zaman ben uzlaşmaya hazırım” ifadelerine yer verdi.