Gülen, ABD’de cemaate merkez bina yaptırıyor

Houston'daki "Türkçe Olimpiyatları" izleyen Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Bugün Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren ve Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt ile birlikte Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret etti.





Bölgeye 'kamp' deniliyor



Köşesinde, Gülen'in ABD'de yaşadığı bölgeye "kamp" denildiğini ilk olarak bu ziyarette öğrendiğini yazan Övür, bölgeye yayılmış villalarda her gün yaklaşık 30-40 misafirin konakladığını aktardı.



Fethullah Gülen'in ikamet ettiği binanın biraz ilerisinde yeni bir inşaat çalışmasının dikkatini çektiğini belirten Övür yapılan yeni binanın "Merkez bina" olduğunu ve Fethullah Gülen'in bu 'kamp'a kalıcı gözüyle baktığını yazdı. Övür, Gülen ziyaretini şu sözlerle anlattı:



Biraz bekliyoruz. Çevrede güvenlik kameraları olduğu söyleniyor. Kar yağmıyor ama sert soğuk insanı çarpıyor. Ve demir kapı açılıyor. Tam içeri girecekken güvenlik nedeniyle cep telefonlarımız alınıyor.



Yaklaşık iki saat sonra Pensilvanya Eyaleti'nin her yanı ormanlık bölgesinde içinde Türkiyeli bir kanaat önderinin, bir sivil toplum liderinin veya küçümsenerek söylenen " Taşralı Bir İmam"ın ne derseniz deyin, sürgün hayatına mahkûm edildiği "kamp" tayız.



Doğru o geceyi geçireceğimiz villaya gidiyoruz. İçeri girdiğimde hiçbir şey yabancı gelmiyor bana. Ayakkabıların çıkartılıp konulduğu dolap, salon ve odalara konulan, yatak olmaya uygun kanepeler ve duvarlarda Fethullah Gülen sözleri...



Her şey Türkiye'yi hatırlatıyor...



Geceyi orda geçiyoruz.



Kahvaltıda Fethullah Gülen Hoca'yla buluşacağız. Sabah sekiz gibi kaldığımız villadan çıkıyoruz.



Kar hafif hafif yağıyor. Ana binaya doğru yürüyoruz. Çevreye bakıyorum... Müthiş güzel ormanlık bir alan. Tam ortalarda büyük bir inşaat sürüyor. Yeni merkez bina olduğu söyleniyor. Anlaşılan bu kampa kalıcı gözüyle bakılıyor.



Hem kahvaltı salonunu hem de insanların kümelendiği ara bölmeyi geziyorum. İki ayrı yere, Fethullah Gülen'e dünyanın dört bir yanından getirilen hediyelerin sergilendiği cam bölmeler yapılmış...



Bir yerde Anadolu'dan gönderilen el yapımı bir kağnı arabası, bir başka bölümde bir tank...



Biri Kosova'dan gelmiş öteki Azerbaycan'dan, Mısır'dan... Simgesel, küçük yerel hediyeler...



Yürümekte zorlanıyor



Biz de, kalabalık da Fethullah Gülen'in kahvaltıya inmesini bekliyoruz. Ve saat 8 civarında hoca bulunduğumuz alana doğru geliyor...



Yürümekte biraz zorlandığı hemen fark ediliyor.



Hoca yaşlanmış



Tam on yıl önce Sabah ve Atv'nin İkitelli binasında yakından gördüğüm Fethullah Hoca'yı yıllar ve gurbet bir hayli yaşlandırmış...



Karşısındaki insana incelikle ilgi gösteren, mütevazılığıyla insanı etkileyen Gülen Hoca, tek tek elimizi sıktıktan sonra kahvaltı salonuna geçiyoruz.



Biz gazetecileri yakınına oturtuyor.



Ve kahvaltı başlıyor.



Derin bir sessizlik hâkim salona. Sadece çatal bıçak ve çay yetiştirmeye çalışan gençlerin ayak sesleri hissediliyor.



Bir süre hiç kimse konuşmadan kahvaltısını yapıyor.



Bu sessizliği Hoca'nın ilaçları ve çay üzerine söyledikleri bozuyor ve bizim merakla beklediğimiz sohbet başlıyor. Bu sohbet biraz da biz üç gazetecinin soruları ekseninde gelişiyor.



Çok derine inmeden, pek çok konuda gelişen bir sohbet söz konusu. O sohbetin içinde yerel seçimler de, Ergenekon dava süreci de, GATA'ya yatay geçiş yapanlar da, Demirel ve Cindoruk da, Neoconlara karşı Neoosmanlılar yaklaşımı da var.