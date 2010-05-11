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Gülen "iktidara baksınlar" sözünü tekzip etti

Fethullah Gülen kendisine atfen gazetelerde yer alan "İktidara baksınlar" ifadesini tekzip etti.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Cihan Haber Ajansı'na açıklama yapan Fethullah Gülen, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la ilgili kaset skandalını haber bültenlerinden öğrendiğini ve insanî olarak fevkalade üzüldüğünü ifade etti. Bu hislerini yakınındaki arkadaşlarıyla paylaştığını belirten Fethullah Gülen, kendisini ziyarete gelen bir arkadaşının bu hislerini Sayın Baykal'a ilettiğini açıkladı.

Gülen, bunun ötesinde medyada yer alan, "Bizim çocuklara sordum, bizimle ilgisi yok, iktidara baksınlar." gibi tırnak içinde verilen ifadelerin kesinlikle kendisine ait olmadığını, yalan ve iftira olduğunu vurguladı.

Fethullah Gülen'in açıklaması şöyle: "CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile ilgili kaset skandalını haber bültenlerinden öğrendim. İnsanî olarak fevkalade üzüntü duydum. Bu samimi hislerimi çevremdeki arkadaşlarımla paylaştım. Beni ziyarete gelmiş bir arkadaşım bu hislerimi Sayın Baykal'a iletti.

Bunun ötesinde medyada yer alan "Bizim çocuklara sordum. Bizimle ilgisi yok. İktidara baksınlar." gibi tırnak içine alınarak verilen sözler kesinlikle bana ait değildir, yalan ve iftiradır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum."

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