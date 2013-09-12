Gülen'den olimpiyat yorumu: Kıskanıyorlar

Fethullah Gülen, İstanbul’un 2020 Olimpiyatları Oyunları'nı kaybetmesi hakkında, "Kıskanıyorlar. Bir itilafla olimpiyatları İstanbul'a vermeyip, 7 sene sonraki bir projeye taş koyuyorlar" dedi.

Fethullah Gülen’in "357. Nağme: Heyecan, Cesaret, Ortak Akıl ve Zafer" başlıklı en son sohbeti, Herkul.org sitesinde, "Bamteli - Özel" bölüm olarak paylaşıldı. Gülen 2020 Olimpiyatları ve Türkçe Olimpiyatları hakkında konuştu.

Fethullah Gülen, verilmeyen olimpiyatla kaybedilenleri, İzmir'de yapılması düşünülen Expo Fuarı'nda canlandırıp, Türkiye’nin ne olduğunu gösterebilineceğini söyledi.

Türkçe Olimpiyatları'nın misyonuna da değinen Gülen, olimpiyatla yapılmak istenen şeylerin Türkçe Olimpiyatları'yla da kat kat yapılabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Önümüzdeki sene 170 ülkeden insan gelecek. Sonra sayacaklar insanlar 'Dünyada başka ülke kaldı mı?' diye. Ben geçen sene saydırdım 7-8 ülke kaldı onların da nüfusu en fazla 10 milyon olan. Bu öyle bir tanıtmadır ki Allah'ın izni ve inayetiyle, milletin dikkatlerini eğlenceye çekme değil yani, bir mefkureye bir duyguya, milletimizin nezaketine, nezahatine ve melekleri bile kıskandıran keyfiyetine dikkat çekmedir."

Olimpiyatların Türkiye’ye verilmemesiyle ilgili olarak Gülen, "Oradaki o inkisarımızı Allah'ın izniyle başka yollarla telafi ederiz. Ne idare edenler, ne onların arkasında olanlar, ne de milletimizin fertleri bunlar karşısında kattiyen sarsılmamalı. Uhud'u yeniden zafere çevirmek gibi, inanç Kabesi'ne doğru yürümeli. Fevç fevç dehaletlere vesile olacak bir yolu takip etmeli" dedi.