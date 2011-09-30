Gülefer Yazıcıoğlu: Kurtarmama operasyonuydu

T24 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili eşi Gülefer Yazıcıoğlu ilk kez konuştu. Helikopterdeki cihazın söküldüğü görüntülerin kendilerine ulaştırıldığını ifade eden Yazıcıoğlu, kazadan sonra yapılan operasyonun “aramama - kurtarmama operasyonu” olduğunu söyledi. Kayıp cihazın akıbetinin şu anda bilinmediğini belirtti. Kazadan sonra Yazıcıoğlu'nun bilgisayarının çalındığını doğrulayan Gülefer Yazıcıoğlu, “Bilgisayar götürüldü. Ama Muhsin Başkan'ın değil, kızımızın bilgisayarını götürdüler. Yanlış bilgisayarı götürdüklerini anlayınca geri getirdiler. Bize yakın isimlerdi” dedi.



Gülefer Yazıcıoğlu'nun Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek adlı programda yaptığı açıklama şöyle:



'Kayıp cihazın fotoğrafı rapora konulmamış'



Gözaltına alınan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 3 çalışanının, kayıp cihazı tespit ettikleri halde bunu raporlarına yansıtmadıkları öne sürüldü.



Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğluve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden Tekniker Başçavuş A.Ö. ile Tekniker Üstçavuş C.Ş'nin kaza sonrası görüntülerinde cihazları söken kişiler olduğu ileri sürüldü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (SHGM) görev yapan Feridun Seren, Mehmet Sevdim ve Kerem Mumcuoğlu'nun ise kaza kırım ekibinde görevli isimler olduğu belirlendi.



Meclis Araştırma Komisyonu, kaza fotoğrafları üzerinde yaptığı incelemede kayıp cihazları ortaya çıkardı. Ancak, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği ekipce tespit edilen kayıp cihazların fotoğraflarının kaza kırım heyetinin raporuna konulmadığı belirlendi.





'30 Mart'taki fotoğraf yoktu'



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibinde yer alan Feridun Seren, Mehmet Sevdim ve Kerem Mumcuoğlu, kaza yerinde yaptıkları ilk incelemeden sonra çektikleri fotoğraflarda ARGUS 5000 cihazının enkazda bulunduğunu belirledi. 29 Mart tarihinde çekilen fotoğrafta ise ARGUS 5000 cihazının bulunmasına rağmen 30 Mart tarihinde çekilen fotoğrafta bu cihaz bulunamadı. Buna rağmen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün raporunda bu bilgilere neden yer verilmediği araştırılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılan baskında gözaltına alınan kaza kırım heyetindeki bu üç kişeden Mehmet Sevdim'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılma bir eski asker olduğu belirlendi.





'İsmail Güneş de belgelemişti'



Kayıp cihazlardan BENDIX/KING SKYMAP IIIC cihazının kayıp olduğunu helikopter kazasında vefat eden gazeteci İsmail Güneş'in çektiği fotoğraflar ortaya çıkarmıştı. Güneş'in kazadan önce çektiği fotoğraflarda görülen BENDIX/KING SKYMAP IIIC cihazı daha sonra enkazda bulunamadı.





3 muvazzaf asker adliyeye sevkedildi



Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla Malatya'da gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 muvazzaf asker, akşam saatlerinde adliyeye götürüldü. Askeri inzibatlar gözetiminde adliye getirilen askerler, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu kata alındı. Askerlerin ifadeleri, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan tarafından alındığı belirtildi.





Sivil Havacılık'ta 20 saat



Ankara'da polisin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (SHGM) yaptığı inceleme 20 saat sürdü. Önceki gün Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın kararıyla saat 08.30'da başlayan inceleme dün sabaha karşı 04.30 civarında bitti. Polis, kaza kırım heyeti başkanı Feridun Seren ve üyelerin odalarını tek tek dolaşarak düşen helikopterle ilgili geçmişe ait belgeleri taradı. Ayrıca Uçuş Standartları Daire Başkanlığı ile kazanın olduğu andan itibaren bugüne kadar yapılan incelemelerin raporları da araştırıldı.





