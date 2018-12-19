Gül'e yakın isim, “parti kurma” iddiası hakkında konuştu: Bir ciddiyeti olmalı…

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çok yakın bir isimle konuştuğunu söyledi. Sarıkaya, "Gül yeni parti kuracağı yönündeki iddiaları neden yalanlamadı?" diye sorduğunda "Yalanlayacağın iddianın da bir ciddiyeti olmalı" yanıtını aldığını aktardı.

Sarıkaya, "Gül'ün partisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hani çok yakın eş, dost, akraba, 'yediği içtiği ayrı gitmeyen' diye tanımlanır ya, öyle bir isim, önemli karar anlarında hep 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanında yer aldı. En azından kararını ilk dile getirdiği kişilerden biriydi. Son günlerde Gül'ün 55 milletvekili ile parti kuracağı haberi yayılınca merak edip aradım" ifadesini kullandı.

Yazının devamında şu ifadeler yer aldı:



Soruyu sormamla başladı, bitene kadar tepkisini sert dille sürdürdü.



Dedi ki, “Yalanın dik alası… Tam bir deli saçması… Bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor…”



Durmadı, “Kimmiş bu 55 milletvekili?” diye devam edip ekledi: “Ne böyle bir kararı var ne bu yönde bir adımı, girişimi, beklentisi… Dedim ya deli saçması ve uydurma bir iddia…”



Neden yalanlama yoluna gidilmediğini sordum, yanıtı ilginçti:



“Yalanlayacağın iddianın da bir ciddiyeti olmalı…”



Son günlerde Anadolu’da birilerinin Abdullah Gül ve Ali Babacan adına parti kurma faaliyeti yaptığı haberlerinin geldiğini ilettim.



“Ali Bey'i (Babacan) bilmem, ama Abdullah Bey'in (Gül) böyle bir uğraşı yok. Bundan da eminim…”



Kapatırken de aynı cümleyi tekrarlıyordu:



“Deli saçması, deli saçması…”

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