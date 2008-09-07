Gül'e kurşun geçirmez cam



A Milli Takım'ın Ermenistan ile Erivan'da oynadığı maçta Ermeni taraftarlar ay-yıldızlı ekibi ıslıklarla protesto etti. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği karşılaşmada herhangi bir olay yaşanmazken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan mücadeleyi kurşun geçirmez camın arkasından izlediler.





19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yapılan Ermenistan-Türkiye maçı öncesinde başkent Erivan'da çok büyük güvenlik önlemleri alındı.



Hrazdan Stadı'na geliş yolları araç trafiğine kapatılırken, oluşturulan 3 kademeli güvenlik çemberinde, taraftarların yanısıra basın mensuplarına da yoğun bir arama uygulandı.



Pet su şişeleri dahil hiçbir sert ve kesici cisim tribünlere alınmadı. Yaklaşık 7 bin güvenlik görevlisinin hazır bulunduğu karşılaşmada, tribünlerin saha kenarları ve merdiven boşluklarının tamamına güvenlik güçleri yerleştirildi.



Karşılaşmayı izlemek üzere başkent Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkente inişiyle birlikte, geçeceği güzargahtaki ve stat çevresindeki tüm yollar kapatıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan ile biraraya gelmeden önce, A Milli Futbol Takımı'nı, kaldığı otelde ziyaret etti.



Yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde, Gül ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan'ın protokol tribününden maçı izleyeceği loca, kurşun geçirmez camla çevrelendi. Protokol tribünü çevresinde, Ermeni güvenlik güçlerinin yanısıra Türkiye'den gelen özel koruma birliği de görev yaptı.



Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala protokol tribününe gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan, taraftarları selamladıktan sonra tribündeki yerlerini aldılar.



Öte yandan başkent Erivan'ın birkaç alanında, öğle saatlerinden itibaren, kimi aşırı milliyetçi gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan ziyaretini protesto gösterileri düzenlendi.





MİLLİ TAKIM'A ISLIK



Türkiye A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın başlamasından 1.5 saat önce sahaya çıkarak zemini inceledi. Sahayı gezen millileri Ermeni taraftarlar ıslıklarken, stat hoparlörlerinden Ermeni futbolseverlere sürekli uyarılarda bulunuldu. Milli futbolcular, sahada 5 dakika kaldıktan sonra soyunma odalarına geri döndü.



Daha sonra ısınmak için sahaya çıkan kaleci antrenörü Eser Özaltındere ve kaleci Volkan Demirel'i, Ermeni taraftarlar yine ıslıklayarak protesto etti. Ermeni yetkililer, yaptıkları anonsla sporseverleri uyardı.



Diğer milli futbolcular ise karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 40 dakika kala ıslıklar altında ısınmak üzere sahaya çıktı. Protesto kısa sürerken, milliler protestolara alkışlarla karşılık verdi ve tribünleri selamladı.



Ermeni yetkililerin, maç öncesinde 52 bin kişilik Hrazdan Stadı'nın tamamıyla dolması yönündeki beklentileri boş çıktı. Ülkenin en büyük stadında, maraton ve kapalı tribün ile üstündeki yerler dolarken, özellikle kale arkalarında yer alan bölümler boş kaldı. Mücadeleyi, yaklaşık 15 bin taraftar izledi.



Mücadele öncesinde İstiklal Marşı okunurken, Ermeni taraftarlar yoğun biçimde ıslıklarla protestoda bulundu. Milli marş sonrasında A Milli Takım futbolcuları ve Türk taraftarlar, bu ıslıklara alkışlarla karşılık verdi.



Bu arada Ermeni taraftarların yer aldığı tribünlerde, 1915 olaylarıyla ilgili iddiaları içeren pankartların açıldığı görüldü.

