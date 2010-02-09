Gül'e Hindistan'da 'fil' sürprizi

T24 - Hindistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bir Türk işadamı üzerinde "Cumhurbaşkanı Hindistan'a Hoş Geldiniz" yazılı pankartın olduğu fili, Gül'ün kaldığı otelin önüne getirdi.











Cumhurbaşkanı Gül'ü mutlu eden bu sürpriz, 15 yıldır Hindistan'da yaşayan Türk bir işadamına aitti. Sercan Unsal adlı Türk işadamı kiraladığı fili Cumhurbaşkanı Gül'ün kaldığı otelin önüne getirtti. Cumhurbaşkanı Gül'e sevgisi farklı bir şekilde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanı Hindistan'a Hoş Geldiniz" yazılı pankarttın sarkıtıldığı fili görünce, aracını durdurdu.

Camı açan Cumhurbaşkanı Gül, file el salladı.

İşadamı Unsal da, Türk işadamlarını Hindistan'a yatırım yapmaya çağırdı.