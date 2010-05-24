Gül'e fahri profesörlük ünvanı verildi

T24-



Kazakistan'daki temaslarına başlayan Gül, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le ülkenin güney batısındaki Çimkent'ten, şehrin yaklaşık 170 kilometre batısındaki Türkistan'a helikopterle geçti.





Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesini ziyaret eden Gül'e, üniversite maketi üzerinde tanıtım yapıldı.





Üniversitenin tıp fakültesi hastanesi binasının açılışını Nazarbayev ile yapan Gül, binada incelemelerde bulundu. Hastanenin kayıt kabul ve tomografi ünitelerini gezen Gül, bir monitörden de plastik cerrahi ameliyatını izledi.





Gül ve Nazarbayev'in, üniversitedeki Türk Dünyası Müzesi'nde incelemelerde bulunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Gül için düzenlenen fahri profesörlük unvanı törenine geçildi.

Üniversite rektörü tarafından cübbesi giydirilen ve kepi takılan Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasına, ''Türklerin kutsal yurdu Türkistan'da ve bu üniversitede bulunmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum'' dedi.





Gül, Türkiye ile Kazakistan arasında eğitim konusundaki her türlü işbirliğini destekleyeceklerini belirterek, ''Bu sadece ülkelerin kalkınması için değil, dostluk, kardeşlik bilincinin yeni nesillere taşınması için de gerekli'' dedi.





NAZARBAYEV'E BEYLİK TUĞU





Cumhurbaşkanı Gül, uzun yıllar sonra Türk cumhuriyetleri arasında geçen yıl Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla Türk Konseyi kurulduğunu anımsattı. Konseyin kurulmasında ve Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişmesinde Nazarbayev'in büyük emeği olduğunu dile getiren Gül, Nazarbayev'e bu yöndeki çabalarından dolayı teşekkür etti, üniversite senatosu tarafından verilmesi kararlaştırılan beylik tuğunu Nazarbayev'e takdim etti.





Türkiye ve Kazakistan'ı birbirine bağlayan birçok unsurun bulunduğunu ifade eden Nazarbayev, ''Geçmişimiz bir, dileklerimiz bir. Kopmayan manevi kardeşliğimizi geleceğe taşıyacağız'' dedi.





Gül, üniversitedeki programının ardından, yerleşkeye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.