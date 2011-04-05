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Dünya

GÜL'E CAKARTA'DA RESMİ KARŞILAMA  CAKARTA (A.A)

05 Nisan 2011 12:45

-GÜL'E CAKARTA'DA RESMİ KARŞILAMA  CAKARTA (A.A) - 05.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono tarafından resmi törenle karşılandı.  Cumhurbaşkanı Gül ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono, eşleri Hayrünnisa Gül ve Ani Yudhoyono ile birlikte platformda yerlerini aldıktan sonra iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra tören birliğini denetledi ve iki ülke bayraklarını başıyla selamladı.  Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Yudhoyono, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. 

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