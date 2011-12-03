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Güldünya'nın babasına tutuklama İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2011 22:08

-Güldünya'nın babasına tutuklama İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Sultanbeyli'de 15 gün önce Güldünya Tören'in çocuğunun babası olduğu belirtilen Servet Taş'ın (38) silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan Mehmet Şerif Tören, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güldünya Tören'in babası Mehmet Şerif Tören'in yakalanması için dün sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bitlis ve Diyarbakır'da 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Bursa'daki adreste gözaltına alınan Mehmet Şerif Tören'in üzerinde, olayda kullanıldığı ileri sürülen 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.   Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Şerif Tören, Sultanbeyli Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.  Bu arada, olayda Mehmet Şerif Tören'in bulunduğu otomobili kullandığı belirlenen akrabası Şahin I'nın (31) yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.  Servet Taş, 14 Kasım'da Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi Zeliha Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, vücuduna 6 kurşun isabet eden Taş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.  Servet Taş'ın, 2004 yılında yasak ilişki yaşadığı gerekçesiyle kardeşleri tarafından öldürülen Güldünya Tören'in çocuğunun babası olduğu belirtilmişti.

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