-GÜL'DEN YOKSULLUK VE AÇLIK İTİRAFI İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması, herkes için ilköğretim imkanının sağlanması, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması gibi hedeflerde tüm EİT üyesi ülkelerde yeterince ilerleme sağlanamadığının görüldüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin pek çoğunu tamamlamış olan Türkiye, EİT üyesi ülkelere bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazırdır" dedi. Gül, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, teşkilata üye ülkeler arasında bölgesel ticaretin ve özel sektör girişimlerinin artmasının bölgenin bütününde refah ve istikrara katkıda bulunacağını, bu bağlamda EİT Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yönde başlattığı çalışmaları takdirle izlediklerini ifade etti. EİT ülkelerinin işbirliği bağlamında diğer öncelikli ve büyük potansiyel arz eden alanlardan birisinin de enerji olduğu kanaatinde olduğunu, EİT bölgesinin petrol, doğal gaz ve hidro enerji kaynakları bakımından dünya enerji piyasalarında önemli bir konuma sahip bulunduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Nitekim bölgemiz, enerji güvenliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde dünya pazarlarında alternatif bir kaynak olarak görülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda bölgemizin zengin enerji kaynaklarından akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde yararlanılması, istikrarlı ve oturmuş uluslararası pazarlara ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. EİT üyesi ülkelerin ikili ilişkiler kapsamında enerji işbirliğinde kayda değer adımlar attıklarını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Enerji alanındaki söz konusu ikili işbirliğinin çok taraflı boyutunun EİT çatısı altında geliştirilmesi yönünde üye ülkeler ve EİT Sekreteryası olarak gayretlerimizi artırmamız gerekmektedir. Diğer yandan güvenli enerji arzı ile çevreye zarar vermeden ekonomik gelişmeyi gerçekleştirme hedefimiz çerçevesinde yapılması gerekenlerden biri de şüphesiz ki toplam enerji arzında yenilenebilir enerjinin payını artırmaktır. Bu çerçevede son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesine yönelik olarak teşkilat bünyesindeki faaliyet ve çabaların hız kazandığını görmek sevindiricidir." -ÇEVRE, ORMANCILIK VE METEOROLOJİ KONUSUNDAKİ İŞBİRLİĞİ- Gül, ayrıca EİT bünyesinde çevre, ormancılık ve meteoroloji konusundaki işbirliklerini artırmalarının yerinde olacağını da ifade etti. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: "EİT bölgesinde gıda güvenliğinin sağlanması hedefimizin gerçekleştirilmesinde güçlük çektiğimiz anlaşılmaktadır. Bu çerçevede FAO ile işbirliği halinde Ankara'da kurulması kararlaştırılan Bölgesel Program Koordinasyon Biriminin önemli bir ivme sağlayacağına inanıyorum. Diğer yandan EİT bölgesinde örgütlü suçlarla mücadele ve uyuşturucu madde kontrolü gibi konularda da işbirliğimizin güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede EİT İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nın da İçişleri Bakanımız sayın Beşir Atalay'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek olması memnuniyet vericidir. Anılan toplantının teşkilatımız çerçevesindeki işbirliğimiz bakımından son derece yararlı ve verimli geçeceğine eminim. Yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması, herkes için ilköğretim imkanının sağlanması, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması gibi hedeflerimizde tüm EİT üyesi ülkelerde yeterince ilerleme sağlanamadığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin pek çoğunu tamamlamış olan Türkiye, EİT üyesi ülkelere bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazırdır. 2015 vizyon belgesinde yer alan hedeflere ulaşılmasını teminen ilave ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda kapsamlı bir çalışma yapmak üzere Akil Adamlar Grubu kurulması önerimizin kabul görmesi memnuniyet vericidir. Grubun bir an önce teşkil edilerek çalışmalara başlamasını ve önerilerini 2011 yılının ilk yarısında üye ülkelere iletmesini önemsiyorum." -"EİT'İ DESTEKLEMELİYİZ, GÜÇLENDİRMELİYİZ"- Cumhurbaşkanı Gül, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı bölgelerinde ekonomik kalkınma, refah ve istikrarın sağlanması bakımından değerli bir araç olarak değerlendirmeleri, desteklemeleri ve güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Hedeflerimizde öncelik sıralaması yapmalı, EİT'in etkinlik ve görünürlüğünün artırılması, halklarımızın günlük yaşamına katma değer yaratacak bir yapıya kavuşturulması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu vesileyle Türkiye'nin, teşkilatın İzmir Antlaşması'nda kayıtlı amaç ve hedeflerine ulaşılması için her türlü çabayı gösterme azminde olduğunu bir kez daha teyit ederim" diye konuştu. Bakanlar Konseyi'nin onaya sunduğu ve zirve toplantısı sonunda kabul edilecek olan İstanbul Bildirisi'nin teşkilata yeni bir dinamizm kazandırmasını ümit ettiğini kaydeden Gül, konuşmasını, "Bu önemli zirveye iştirakiniz ve yapacağınız değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Ortak tarihi ve kültürel mirasımızın görkemli abideleriyle dolu İstanbul'umuzda kendinizi evinizde gibi hissederek güzel vakit geçirmenizi temenni ediyorum" şeklinde tamamladı.