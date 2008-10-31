Gül'den yeni ABD Başkanı'na mesaj

ABD'li gazetecilere konuşan Gül, yeni seçilecek ABD Başkanı'na "Türkiye'nin önemine dair doğru bilgiler alın" uyarısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde geçen hafta Türkiye'nin gündemini işgal eden sorunlara ilişkin ABD'li gazetecilere ve analistlere konuştu. Gül, Eylül ayında ABD'ye yaptığı ziyarette Kuzey Irak'tan Türkiye'ye saldıran terör örgütü PKK konusunda ABD Başkanı George Bush'a, "Teröristler Meksika sınırındaki kamplardan size saldırsa ne hissedersiniz?" diye sorduğunu aktardı.



Gül, yeni seçilecek ABD Başkanı'na ise "Türkiye'nin önemine dair doğru bilgiler alın. Türkiye'nin değerini ve önemini tarafsız bir şekilde anlayın" mesajı gönderdi. Gül'ün United Press İnternational haber ajansında yer alan mülakatta yaptığı değerlendirmeler şöyle:



Bush'a 'Meksika sınırından saldırı' örneği



* PKK: Görüşmelerimizde (Eylül ayında) Başkan Bush'a Meksika sınırlarında terörist kamplarının bulunması ve teröristlerin bu kamplardan ABD'ye saldırmasına izin verilmesi hâlinde nasıl hissedeceğini sordum. Endişelerimizi, Iraklılara ve Kuzey Irak'taki yönetime ilettik.

Görüyoruz ki, bu endişelerimizi anlamaya çalışıyorlar. Halkımız öfkeli. Çünkü yalnızca etnik olarak Kürt oldukları için PKK teröristlerine kamplar ve Kuzey Irak'ta barınmaları için imkan sağlanıyor. Bu teröristler bunu saldırı düzenlemek için kullanıyor. Bu tür davranışlar bizi sinirlendiriyor.



'Başörtüsü takanlar, mini etek giyenler sorun etmiyor'



* TÜRBAN: Türkiye dönüşümün peşinde olan bir ülke. Bu dönüşüm esasen demokrasiye dair; ülkemizde demokrasiyi muhafaza etmekle ve üçlendirmekle ilgili. Dönüp sokaklara baktığınızda, başörtüsü takanlar, takmayanlar, aynı ailede, bir aradalar, dolayısıyla toplumda bu konuda kutuplaşma yok, ama kültürel alanda var çünkü bu bir politika malzemesi hâline getirildi. Üniversitelerde yönetici konumunda olan bazı profesörlerin, başörtüsü meselesi olabilir. Ancak öğrenciler, başörtüsü takanlar, mini etek giyenlerin böyle bir meselesi yok.



'Lobi müdahalesi olmadan bizi anlasınlar'



* YENİ ABD BAŞKANI: (Yeni seçilecek ABD Başkanı'na ne derdiniz?) Türkiye'nin değerini ve önemini tarafsız bir şekilde anlamasını söylerdim. Bazı lobilerin müdahalesi olmaksızın anlamasını, doğru bilgiler almasını söylerdim. Ayrıca Türkiye ile ABD'nin ve yaptığımız işin bölge için, bölgedeki ve dünyadaki istikrar için çok önemli olduğunu söylerdim. Şimdiye kadar birlikte iyi şeyler yaptığımızı ve birlikte çalışmaya devam etmemizi söylerdim. Yine Türkiye'nin önemine dair doğru bilgiler almasını söylerdim.

