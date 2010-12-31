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GÜL'DEN VİDEO İLE TRAFİK UYARISI  İSTANBUL (A.A)

31 Aralık 2010 17:23

-GÜL'DEN VİDEO İLE TRAFİK UYARISI  İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan videoyla trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile TRT iş birliğiyle hazırlanan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan 1 dakika 15 saniyelik görüntüde Cumhurbaşkanı Gül'ün, makam otomobilinin arka koltuğuna oturduktan hemen sonra emniyet kemerini bağladığı görülüyor.  Görüntüde, Türkiye'de her yıl binlerce trafik kazası olduğunu belirten Gül, ''Maalesef bu trafik kazalarında binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetmektedir. Yine bu trafik kazalarının neticesinde on binlerce vatandaşımız hayat boyu sakat kalmaktadır. Acı çekmektedir. Şu bir gerçek ki trafik kazalarından kurtulmanın tek yolu, trafik kurallarına istinasız herkesin riayet etmesi ve uymasıdır'' şeklinde konuşuyor. 

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