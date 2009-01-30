Gül'den 'Telekulak kurumu'na inceleme!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sürpriz bir karara imza atarak, Anayasa Mahkemesi’nin üzerindeki başbakan vesayetini iptal ettiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu için emrindeki Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) harekete geçirdi.



DDK, Gül’ün talimatıyla, "Telekulak" tartışmalarının odağındaki kurumun faaliyet ve işlemlerini inceleyecek. Gül, bu kurumun yanı sıra RTÜK, SPK, BDDK, Enerji Piyasası Düzenleme, Kamu İhale, Rekabet ile Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumları için de DDK’yi harekete geçirdi. DDK, bu kurumların da faaliyet ve işlemlerini inceleyecek.



Gül, bütün bu kurumlarla ilgili inceleme talimatını, DDK’nin bu yılki çalışma programı kapsamına alarak, en geç yıl sonuna kadar tamamlanmasını istedi. Gül’ün, DDK’ye verdiği inceleme talimatının, Anayasa Mahkemesi’nin dün Telekomünikasyon Kurumu ile ilgili başbakanın kurum başkanını doğrudan ataması ve kurumu denetlemesiyle ilgili düzenlemeyi iptal etmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Gül, DDK’ye verdiği inceleme talimatının çerçevesini, "Düzenleyici ve denetleyici kurumların oluşumu, teşkilatı, yetki ve görevleri, denetlenmeleri ve kurul üyeleri ile çalışanlarının statüsüne ilişkin hususlar gibi farklı statü ve uygulamaların irdelenmesi ile ilgili inceleme ve araştırma yapılması" olarak çizdi.

