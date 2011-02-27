Gül'den taziye ziyareti

T24-

Erbakan'ın evine taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Gül, ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Siyasi hayatım içinde çok beraber olduk, çok beraber çalıştık. Birçok hatıralarımız vardır. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye, sevenlere, herkese, milletimize başsağlığı diliyorum'' diye konuştu.

''En son ne zaman görüştünüz?'' sorusuna Gül, ''En son hastanede konuşmuştuk'' yanıtını verdi. Gül, ''Cenaze törenine ''katılıp katılmayacağı'' yönündeki soruyu ise ''Katılacağım'' diye yanıtladı.

Bu arada, Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da taziye ziyareti için Erbakan'ın evine geldi.