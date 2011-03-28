Gül'den samimi pozlar

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün tamamladığı Afrika ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi twitter'daki kullanıcılarıyla paylaştı. Kullanıcılar belki de Abdullah Gül'ü ilk kez bu kadar sivil gördü. Devlet resmiyetine alışılan Gül, fotoğraflardan birinde Gabonlu bir balıkçıyla çıplak ayaklarla sohbet ederken görülüyor. Diğer fotoğrafta ise Gabon'un Başkenti Libreville'de kaldığı misafirhane yakınındaki sahilde yürüyüş yaparken...

















Gül, Afrika gezisinin ilk durağı Gana'daki temaslarının ardından Gabon'un başkenti Libreville'e geçmişti. Cumhurbaşkanı Gül'e birlikte Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, milletvekilleri, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet eşlik etti.







