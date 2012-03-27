Gül'den rektörlere: Avcı gibi olun

Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, YÖK Başkanı ve üniversite rektörleriyle bir araya geldi. Üniversitelerin fiziki olarak geldiği noktadan memnun olduğunu söyledi. Ancak, üniversitelerin kalite sınavı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Gül rektörlere, "Avcı gibi olun, yabancı öğretim görevlisi ve öğrenciyi ülkemize çekin" mesajını verdi.

Gül, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite rektörleri ve YÖK üyeleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye 2015'te ulaşması gereken hedefe 2010 yılında ulaştı" dedi. Nicelik değil, nitelik uyarısı yaptı: "Şimdi hepimiz bir sınavla karşı karşıyayız. Bu üniversiteler nasıl üniversiteler olacak. Hangi seviyede hangi kalitede olacak. En büyük sınav budur."

Cumhurbaşkanı, üniversitelerin en büyük eksikliğinin "içe kapalılık" olduğunu söyledi, "Dünya ile rekabet edin" dedi.

Gül, "Biraz Türkiye'ye yabancı öğrencinin gelişinin önünü açmamız lazım. Özellikle rektörlerin uğraşması bir nevi avcılık yapıp, gidip üniversitelerinize iyi hocaları getirme yönünde çalışmanız gerekmektedir" diye konuştu.

YÖK Başkanı'na uyarı

Abdullah Gül, Anadolu şehirlerindeki üniversite rektörlerine de seslendi:

"Sizler gittiğiniz illerde, onlara liderlik yaparken, sakın ha gittiğiniz yerde yerelleşmeyin. İlerinizin seviyesi ne olursa olsun, o seviyeye inmeyin. O ilin siyaseti, dedikoduları onlar o ile ait. Siz sakın ha onun bir parçası olmayın. Ama ilden de kopuk olmayacaksınız."

Ve Gül'ün son uyarısı. O da YÖK Başkanı'naydı: "Yök yasası... Bununla ilgili YÖK'ün şimdiden kendini hazırlaması lazım. Bu sizin işiniz. Üniversiteler nasıl olmalı. Üniversiteleri yöneten YÖK nasıl bir vasıfta olmalı... Bunların hazırlıklarını şimdiden iyi şekilde yaparsanız, ondan sonra kanun yapıcılar, hükümet buna değer verecektir."