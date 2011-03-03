Gül'den PKK'ya: Tepkimiz çok sert olur

T24

Mısır Başbakanı Şefik istifa etti

Gül, Mısır'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bu ülkeye gideceğini belirten Gül, içinde bulunulan dönemde Ortadoğu'da çok köklü ve derinden değişimler gerçekleştiğine işaret etti.Gül, Mısırda büyük bir halk hareketi yaşandığını da dile getirerek yeni dönemin şekillenmesine destek vermek ve Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmak için bu ziyareti yaptığını bildirdi.Mısır devletinin güçlü çıkması, her şeyin Mısır halkının arzu ve istekleri yönünde şekillenmesi ve en kısa süre içinde neticelenmesini arzu ettiklerini belirten Gül, ''Bölgenin iki önemli ülkesi olarak bütün tecrübelerimizi paylaşmak, görüşlerimizi açık fikirlilikle paylaşmak ve bu süreçte Mısır halkına en güçlü desteğimizi vermek için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bütün arzumuz şudur ki, bölgedeki bu değişim süreci, bütün bölge ülkelerini güçlü bir şekilde ortaya çıkartır ve bölge ülkelerindeki bütün haklar daha özgür, demokratik ve hukukun daha güçlü olduğu yeni dönemlerine kavuşurlar'' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin ''Öcalan'ın ev hapsi istemi tartışılıyor. Sizin bu konuya yaklaşımınız nedir'' sorusuna ''Mahkeme kararları kesinleşmiş ve cezasını çekmektedir'' yanıtını verdi.Gül, ''PKK'nın sözde eylemsizlik kararı sona erdi. Bölgede tansiyonu yükseltme çabaları var. Nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusu üzerine şunları kaydetti:''Terörle hiçbir yere gidilinmeyeceğini herkes gördü ve bölge halkının da bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bütün halkımızın da teröre ne kadar şiddetle karşı olduğunu ve terörün ne kadar lanetlendiğini, teröre karşı nasıl herkesin ne kadar tek yürek olduğunu herkes bilmektedir. Onun için olup bitenlerden ders alınıp hiçbir şekilde terörist eylemlere başvurulmaması gerekir.''Gül'ü Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve öteki ilgililer uğurladı.Cumhurbaşkanı Gül ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve gazetecilerden oluşan bir heyet de Mısır'a gitti.