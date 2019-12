-GÜL'DEN OBAMA'YA: ''FUTBOLDA YENERDİK BOSTON (A.A) - 25.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 65. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için geldiği New York'ta gerek BM toplantıları çerçevesinde gerekse de BM dışında yoğun temas trafiği yürüttü. Edinilen bilgiye göre, Gül Obama görüşmesinde, Obama Gül'e, Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası sırasında ABD ile Türkiye arasında oynanan final maçını hatırlatıp, "Sizi yendik, üzgünüz" derken, Gül de buna karşılık, "Biz mutluyuz, tarihimizde ilk kez bir dünya şampiyonasında final oynadık, futbol olsa biz yenerdik" yanıtını verdi. Gül'ün, New York'ta kaldığı süre zarfında büyük ilgiyle karşılaştığı gözlenirken, temaslarının da çok başarılı geçtiği yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını üstlendiği döneme denk gelen ziyareti boyunca 21 ikili görüşme yaptı. Türkiye, bu yılki BM Genel Kurulu sırasında ilk kez bir BM Güvenlik Konseyi zirvesine de başkanlık etti. "Barışı Koruma-Barışı İnşa" konulu zirve, BM Güvenlik Konseyi'nin, 1945 yılında kuruluşundan bu yana yaptığı altıncı zirve olması bakımından tarihi önem taşıyordu. Üst düzey bir katılıma sahne olan zirvede, konseyin 15 üye ülkesinden 8'i cumhurbaşkanı, 2'si başbakan, 5'i de dışişleri bakanı düzeyinde temsil edildi. Gül, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un önceki gün heyet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğinde de Genel Sekreter Ban ve ABD Başkanı Barack Obama'nın da bulunduğu baş masada yer aldı. -GÜL VE OBAMA, YEMEĞİ YARIDA BIRAKIP GÖRÜŞTÜLER- Yemek sırasında Gül, Obama'nın talebi üzerine, ABD Başkanı ile yaklaşık 20 dakika süren, içerikli bir görüşme de yaptı. Yemek sırasında Obama'nın Gül'den görüşme talebinde bulunduğu, bunun üzerine ikilinin yemeği bırakıp, diğer misafirlerin meraklı bakışları altında, masanın biraz uzağında görüştüğü öğrenildi. Irak, terör ve terör örgütü PKK, Ortadoğu ve Türkiye-İsrail ilişkileri gibi konuların gündeme geldiği görüşmede, konu bir ara basketboldan da açıldı. Edinilen bilgiye göre, basketbola olan sevgisiyle bilinen Obama, Gül'e, Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası sırasında ABD ile Türkiye arasında oynanan final maçını hatırlatıp, "Sizi yendik, üzgünüz" derken, Gül de buna karşılık, "Biz mutluyuz, tarihimizde ilk kez bir dünya şampiyonasında final oynadık, futbol olsa biz yenerdik" yanıtını verdi. -NEW YORK TIMES'TAKİ TÜRKİYE YAZISINI GÖSTERDİ- BM toplantıları sırasında, diğer katılımcılardan da Cumhurbaşkanı Gül'e büyük ilgi vardı. Türkiye'nin ekonomik performansının özellikle ilgi çektiği, toplantılar sırasında Gül'ü BM koridorlarında durduranlar, Genel Kurul salonunda, hatta sokaktaki insanlardan bile yanına gelenlere rastlandığı öğrenildi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, bir ara Gül'ün yanına gelerek, Türkiye'nin BM'de çok belirgin biçimde öne çıktığı yönünde New York Times'daki yazıyı, gazetenin arka sayfasında da Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini belirttiği kendi röportajını gösterdi. Yine toplantılar sırasında bir devlet adamı, Gül'e, "Türkiye'ye eskiden Avrupa'nın hasta adamı derlerdi, şimdi ise Avrupa'nın tek sağlıklı adamısınız" dedi. -TÜRK REZİDANSINA ZİYARET- Bu yılki Genel Kurul'dan akıllarda kalan önemli bir ziyaret de Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan tarafından Cumhurbaşkanı Gül onuruna Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Rezidansı'nda verilen yemeğe, BM Genel Sekreteri Ban'ın da katılması oldu. Bir BM Genel Sekreteri'nin Türk rezidansına ilk kez gelmediğine, ancak programının en yoğun olduğu Genel Kurul döneminde ilk kez geldiğine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmacı olduğu, Amerika Balkan Dernekleri Federasyonu (FEBA) ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlenen "Balkan Liderleri Zirvesi"ne de Balkan ülkelerinin devlet, hükümet ve dışişleri bakanları ve New York Valisi David Paterson'ın da aralarında bulunduğu 1400 kişi katıldı. -YUNANİSTAN VE MAKEDONYA'DAN BİR İLK- Yemekte, isim sorunu nedeniyle birbirini tanımayan iki ülke Yunanistan ve Makedonya'nın katılması dikkat çekti. İki ülkenin böyle bir etkinlikte ilk kez bir arada yer aldığı belirtiliyor. Gül, New York'u ziyareti sırasında Amerikan basınından da yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Gül, tümü de ABD'nin saygın medya kuruluşları olan New York Times, Wall Street Journal, Newsweek, Associated Press ve Washington Post ile PBS televizyonu ve CNN'in ünlü isimleri Charlie Rose ile Fareed Zakaria'ya mülakatlar verdi. Cumhurbaşkanı Gül, aralarında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, AB Komisyonu Başkanı Manuel Barroso'nun da olduğu çok sayıda yetkiliyle ikili görüşme yaptı. -"GÖNÜL ALMA" ZİYARETİ- Gül'ün Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner ile görüşmesi, Başbakan Erdoğan'ın, bu yılın mayıs ayında Arjantin'e yapmayı planladığı ziyaretin hemen öncesinde Ermeni lobisinin baskısıyla Buenos Aires'teki Atatürk Anıtı'nın açılışının programdan çıkarılması nedeniyle ziyareti iptal etmesinden sonra iki ülkenin cumurbaşkanının ilk kez bir araya gelmesi bakımından önemliydi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan bu olaydan ötürü bir tür gönül alma ve ilişkileri canlandırmak istedikleri sinyalini verme adına görüşme talebi Arjantin'den geldi. Kirchner, "kendim gelmek istedim" diyerek, görüşme için BM Güvenlik Konseyi'ndeki başkanlık odasına geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül, Arjantin'in bağımsızlığının 200, Türkiye ile Arjantin'in diplomatik ilişkilerinin de 100. yıl dönümü olması dolayısıyla Kirchner'i kutladı ve "Çok köklü ilişkilerimiz var, bu köklü ilişkileri birtakım lobilerin zarar vermesine izin vermemek lazım" mesajını verdi. -GÜL'DEN ABBAS'A MORAL MESAJI- Gül'ün önemli görüşmelerinden bir diğeri de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile oldu. Görüşmede Gül, doğrudan görüşmelerin başlamasından bir gece önce, durumu istişare etmek ve tavsiyelerini dinlemek üzere kendisine telefon etmesi nedeniyle Abbas'a teşekkür etti. Görüşmede Abbas'ın, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde inşaatın durdurulmasına yönelik moratoryumun yarın sona ereceğini hatırlatarak, "bu şartlarda müzakere etmenin ne anlamı var, insan zorlanıyor, ümitvar olmak zor ama biz kararlıyız ve her şeye hazırız" dediği, Gül'ün ise buna karşılık Abbas'a, "Ama dostunuz da çok, uluslararası toplum çoğunlukla sizin arkanızda, size desteğimiz sürecek" sözleriyle moral verdiği öğrenildi.