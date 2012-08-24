Gül'den Obama'ya sitem: Terörle mücadaleye desteğiniz yetersiz

Kırgızistan yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin terörle mücadele için yapabileceği birçok şeyi yapmadığını söyledi. BDP’liler ile PKK’lıların verdikleri görüntüleri de eleştiren Gül, "BDP’lilerin yaptıkları çok sorumsuzca. Suç bir yana kendilerine de bir faydası yok” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP’liler ile PKK’lıların verdikleri görüntüleri eleştirdi, “BDP’lilerin yaptıkları çok sorumsuzca. Suç bir yana kendilerine de bir faydası yok” yorumunu yaptı ve özetle şöyle konuştu:

'Hep beraber safta durduk'

Gaziantep’teki cenazeye tüm liderlerin katılması?

Maalesef son dönemde terörist faaliyetler daha çok hissedilmeye başlandı. Bayram gününü büyük acılar yaşayarak geçirdik. Ama böylesine günlerde teröre karşı hep beraber durabilmek çok önemlidir. Biz ve tüm liderler, siyasetçiler ‘hep beraber gidelim’ dedik. Bu konuda birlik ve beraberliğimize verdiğimiz önemi gösterelim dedik. Böyle bir hava oluştu. Aynı safta birlik beraberlik içinde durduk. Ümit ediyorum Gaziantep ruhu iyi bir mesaj oldu. Bundan sonrasına da faydası olur.

Gaziantep’teki cenazede herkesin aynı safta olması önemlidir. Böyle günde herkesin ayrı telde çalması doğru olmaz. En azından şu anda herkesin teröre karşı birlik olacağını göstermesi lazım. Bu ne kadar uzun sürerse terör de o kadar geriler. Terörle mücadelede herkesin farklı düşünceleri olabilir. Ama önerileri saygıyla dinlememiz ve yıkıcı olmamamız lazım. Terör örgütü bu yılı ‘var olup olmama’ yılı ilan etti. O nedenle güvenlik güçlerinin de bunun farkında.

İstihbarat zafiyeti mi var?

Böyle saldırılar gerçekleştiğinde hemen ‘istihbarat ve güvenlik birimleri çalışmıyor mu, bunlar önceden haber almıyor mu?’ deniliyor. Aksine istihbarat örgütü son dönemde çok iyi çalışıyor. Büyük kayıpları oldu. Bu planları tutmayınca daha kalleşçe girişimlerde bulunacağı uyarısı zaten yapılmıştı. Açıkçası net olarak söyleyeyim, istihbarat birimlerimizin ortaya çıkardığı çok sayıda olay var ama hepsi açıklanmıyor.

Organizatör şu an sorguda

Mesela Gaziantep’teki saldırının birinci derecede sorumlu organizatörü şu an sorguda. Başka yakalanan şüpheliler de var. Tabii ki sorgulama neticesinde mahkemeye çıkarılacaklar. Daha önceki olaylarda olduğu gibi bunda da er geç failler cezalandırılacak.

PKK ve BDP’lilerin görüntüleri?

O görüntüler insanların tepkisini çekti. Suç bir yana kendilerine de bir faydası yok. Eğer tüm ipleri kopartsalar ancak o zaman yapılacak işti bu. Anlamak mümkün değil. O nedenle çok büyük bir yanlış. Son olay değil genelde yaptıklarını da kendi iradeleri olarak görmüyorum.

ABD daha da çoğunu yapabilir

ABD ile işbirliğinden memnun mu?

Eğer bir ülke, kendi başındaki belayı başka bir ülkenin desteğiyle çözme noktasına gelir, sürekli bu bahanenin arkasında giderse bu da yanlıştır. Bu ABD ya da bir başkası olabilir fark etmez. Tabii ki müttefiklerle işbirliği kesin gereklidir. Onların desteği ile birlikte bazı komşuların teröre destek vermemesi önemlidir. Biz öncelikle bütün imkanlarımızı tek başımıza nasıl geliştiririz, üzerimize düşeni nasıl yaparız, bunu düşünmemiz lazım. Bundan sonra ne sorgulayacaksak sorgulayalım.

Amerika’nın daha yapabilecekleri var mıdır?

Tabii ki vardır. Daha çok şey vardır.

Yeterli mi?

Ben o kanaatte değilim. Ama bütün bunları konuşurken her ülkenin kendi dertleri, politikaları da var. Şu bunu yapmıyor, bu şunu yapmıyor diye sürekli söylemek doğru değil. (Metehan Demir/ Hürriyet)