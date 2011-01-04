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Gül'den Obama'ya 'astronot' mektubu

Gül’ün Obama’ya bir mektup yazarak, Türkiye’den uzaya NASA bünyesinde astronot gönderilmesini talep ettiği ortaya çıktı.

04 Ocak 2011 02:00

T24 - New York Times’ın internet sitesinde bugün yayımlanan Wikileaks belgelerinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ABD Başkanı Barack Obama’ya bir mektup yazarak, Türkiye’den uzaya NASA bünyesinde astronot gönderilmesini talep ettiği ortaya çıktı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden 19 Ocak 2010 tarihinde gönderilen “gizli” kodlu belgeye göre Cumhurbaşkanı Gül, Obama’ya bir mektup göndererek, Türkiye’nin uzaya bir astronot gönderme isteğini dile getirdi.
 
Dahası gül mektubunda NASA’nın Türkiye’nin gelişmekte olan uzay programına vereceği desteğin büyük bir memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.
 
Belgede, ABD’nin o dönemki Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’nin, Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerde “İleriki dönemde düzenlenecek misyonlara bir Türk astronotu dahil etmenin çok zor olacağını ancak NASA’nın Türkiye’nin uzay programına başka yardımlarda bulunmasının mümkün olabileceğini” söylediği belirtildi.
 
Belgenin yorum kısmında da şu ifadelere yer verildi:
 
“Muhtemelen yörüngeye bir Türk astronot gönderemeyiz ancak Türkiye’nin bu alandaki kapasitesini geliştirecek ve bölgede havacılık güvenliğini geliştirme amaçlarımızı da karşılayacak programlar hayata geçirebiliriz.”

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