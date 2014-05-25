Gül'den, Nuri Bilge Ceylan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 67. Cannes Film Festivali'nde "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Ceylan'a telgraf göndererek, 100. yılında Türk sinemasının çıtasını yükselten bu önemli başarıdan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gül, bugüne kadar 2009 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Ceylan'ın, Altın Palmiye Ödülü'yle başarılarını taçlandırdığını ifade ederek, millete bir kez daha büyük gurur ve mutluluk yaşatan Ceylan'ı, değerli oyuncuları ve tüm ekibi kutladı.