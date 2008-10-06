Gül'den Newsweek'e demeç

>>> Newsweek: Erdoğan'ın Putin taktiği

Gül Newsweek dergisiyle mülakatında Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özellikleri konusunda toplumda sayıları son derece az bazı marjinal gruplar dışında çok yaygın ve güçlü bir görüş birliği olduğunu belirtti.Gül, 63. dönem BM Genel Kurulu yüksek toplantıları için New York'a yaptığı ziyaret sırasında, Newsweek dergisine mülakat vermişti. Gül, derginin internet sayfasında yayınlanan mülakatta Newsweek yazarlarından Rana Foroohar'ın Kafkaslar, İran, Irak ve Türkiye ile ilgili sorularını yanıtladı.Ekonomik açıdan Türkiye'de hangi reformların özellikle önemli olduğunun sorulması üzerine Gül, mali disiplinin korunmasının, enerji sektöründe daha fazla liberalleşmenin ve özelleştirme programının devam etmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.Türkiye'de laiklik ve türbanla ilgili bir soru üzerine ise Türkiye'nin AB'nin bir parçası ve üyesi olması için çok çalıştığını belirten Gül, Türkiye'nin yönünün Avrupa'ya dönük olduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığını vurguladı. Gül "Eğer laik olmayan bir sistem kurmak isteseydik (AB yolunda) bütün bunları yapmazdık. Çünkü, ikisi birbiriyle çelişirdi" dedi.Türkiye'nin anayasada belirtildiği gibi demokratik, laik bir sosyal ve hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, Türkiye Cumhuriyeti;nin temel nitelikleri konusunda toplumda sayıları son derece az bazı marjinal gruplar dışında çok yaygın ve güçlü bir görüş birliği olduğunu söyledi.Türkiye'de bu konuda bir bölünme olmadığını kaydeden Gül, böyle bir bölünme olduğunu söylemenin abartılı olacağını, konunun tartışıldığını söyledi. Gül aynı aile içinde inançlarını daha fazla ya da daha az yerine getirenler, ailenin kadın fertleri arasında başlarını kapatan ya da kapatmayanlar olduğuna işaret ederek, sokakta da aynı manzarayla karşılaşıldığını, başını kapatanlar ve kapatmayanların bir arada dolaşabildiklerini ve konuşabildiklerini kaydetti. Gül toplumda bu konuda bir ayrılık olmadığını yineleyerek, konunun sadece siyasi bir tartışma olduğunu vurguladı.Gürcistan ile Rusya arasındaki ihtilafın çözülmesi yolunda Türkiye'nin nasıl bir rol oynayabileceğinin sorulması üzerine Gül, Türkiye'nin batısında Balkanlar, doğusunda Kafkasların yer aldığını, her iki bölgenin istikrarının Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Gül, Kafkaslarda istikrar ve güven olmasının ekonomik işbirliği için uygun iklim yarattığını belirterek, Kafkasların enerji kaynakları ve enerjinin doğudan batıya güvenli şekilde aktarılması için anahtar konumunda bulunduğunu vurguladı. Bu ulaşım yolunun, Türkiye'den geçtiğini kaydeden Gül, Türkiye'nin sorunların çözümü için doğru iklim yaratılması yolunda bir diyalog ortamını sağlamak amacıyla son derece aktif olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı Gül, "Eğer Kafkaslarda istikrarsızlık varsa, Kafkaslar bölgesi doğu ile batı arasında bir çeşit duvar halini alır, ama eğer bölgede istikrar varsa, o zaman Kafkaslar bir kapı olur" dedi.ABD'nin, İran ile ilişkisi hakkında neler düşündüğünün sorulması üzerine Gül, iki ülke arasındaki sorunların, Türkiye'yi endişelendirdiğini belirtti. "Bu ilişkilerin normale dönmesini görmek isteriz, bu sorunların çözülmesini görmek isteriz" diyen Gül, nükleer meselelerin Türkiye için de önemli olduğunu belirtti. Gül, "Bölgemizde kitle imha silahları görmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.İran'a altı ülke tarafından (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) sunulan son paketin "son derece iyi ve değerli" olduğuna inandığına işaret eden Gül, Türkiye'nin de bu paketin hazırlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Gül, İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad ile konuştuğunu, bu durumu kendisine anlattığını ve umudunun, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi olduğunu ifade etti.Irak ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Gül, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin son derece önemli olduğunu ve bunun ABD için de önemli olması gerektiğini belirtti. Gül, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine alternatif hiçbir düşüncenin olmaması gerektiğini vurgulayarak, işlerin bu yönde gider gibi göründüğünü ve bu yüzden bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.