-GÜL'DEN MISIRLI MUHATAPLARINA DEMOKRASİ VURGUSU ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyetin, Mısır ziyareti sırasında muhataplarına, Türkiye'de yaşanan reform sürecini anlatarak anayasal demokrasinin önemini vurguladıkları belirtildi. Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyetin, Mısır'da Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi, Ulusal Değişim Cemiyeti Başkanı ve muhalif lider Muhammed El Baradey, 25 Ocak Devrimci Gençlik Grubu üyeleri, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ve Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii ile El Ghad Partisi Başkanı Ayman Nur ile bir araya geldiklerini ve bütün kesimlere aynı mesajları verdiklerini belirttiler. Görüşmelerde, anayasal demokrasinin önemine vurgu yapıldığı, Cumhurbaşkanı Gül'ün Türkiye'nin gerçekleştirdiği reform sürecini ve bu sürecin zorluklarını anlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün muhataplarına ekonomi, siyaset ve hukukun birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, istemeleri halinde Türkiye'nin tecrübelerinden her zaman yararlanabileceklerini ifade ettiği dile getirildi. Görüşmelerde Mısır'da siyasi örgütlenme için gruplara süre verilmesinin ve siyasi hareketler hazır olunca seçime gidilmesinin yararlı olacağının vurgulandığı kaydedildi. Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle de Mısır-Libya sınırında bulunanlara ve Libya'dan ülkelerine dönen Mısırlılara yardım için işbirliği yapılmasına karar verildiği öğrenildi. -"TÜRKİYE BİZE MODEL"- Görüşmelerde Mısırlı tarafların, Türkiye'nin tecrübelerini izlediklerini belirttikleri ve Türkiye'de parti yapılarını, siyasal işleyişi yerinde görmek arzularını aktardıkları öğrenildi. Görüşmelerde Kifaye hareketi temsilcisinin "Siz söylemeseniz de biz söyleyelim, siz bize modelsiniz" dediği ve tüm tarafların, Türkiye ile her konuda işbirliğine istekli olduklarını dile getirdiği ifade edildi. Askeri yetkililerin de görüşmelerde, olabildiğince hızlı bir şekilde yönetimi sivillere bırakmayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.