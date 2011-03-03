-GÜL'DEN MISIR'DA ŞEFFAF GEÇİŞ ÇAĞRISI KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır halkının demokrasi taleplerinin yerine getirilmesi için hızlı ve şeffaf bir geçiş sağlanması gerektiğini bildirdi. Temaslarda bulunmak üzere Mısır'a giden Abdullah Gül, Kahire'ye varmadan önce uçakta bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Halkın beklentilerini karşılamak için en iyi yol geçiş sürecidir. Geçiş süreci şeffaf, açık ve tatmin edici olmalı" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, geçiş sürecinin halkın beklentilerini karşılamaması durumunda başarılı olamayacağını belirterek, bunun "çok uzun zaman almaması gerektiğini" vurguladı. Gül'e Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşlik ediyor.