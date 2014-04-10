Gül'den Köşk'teki davet için sürpriz cemaat çıkışı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'la fikir ayrılığına düşerek AKP'den istifa eden ve Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'i ve Kenya'daki Light Akademi Okulları Genel Müdürü ve Ömeriye Vakfı'nın Başkanı Bilal Karaduman'nın Çankaya'daki resmi davete çağırması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için, "Şahsımla ilgili kararı ben veririm" diyerek Başbakan Tayyip Erdoğan'a rakip olabileceği mesaıjını veren Gül'ün Çankaya Köşkü'nde Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta onuruna verdiği resmi yemeğe Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen iki ismi davet etti. Bu davet iktidara yakın bazı medya gruplarınca, "Gül cemaatin adamlarını Köşk'e çağırdı" ifadeleri ile tepkiyle karşılandı.

Erdoğan'a "Ağlama ve pişmanlık günün olacak" diye mesaj verdiği açıklamasının ardından AKP'den istifa eden İzmir Milletvekili İlhan İşbilen ile Kenya'daki Light Akademi Okulları Genel Müdürü ve Ömeriye Vakfı'nın Başkanı Bilal Karaduman'nın Çankaya Köşkü'ndeki resmi yemekte bulunmaları dikkat çekti.

Cemaatin etkili ismi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye'ye ülkesinden ilk kez ziyarette bulunan ve Afrika'nın sembol ülkelerinden biri olan Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği yemeğe, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye Kenya Parlamentolararası Dostluk Grubu Bağımsız İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, TİKA Başkanı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kudret Bülbül, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Hüseyin Avni Aksoy, Kenya Light Akademi Okulları Genel Müdürü Bilal Karaduman, Nijerya, Sudan, Somali, Ruanda'nın Ankara büyükelçileri, işadamları ve işkadınları, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışı Gül yapmıştı

Yemeğe katılan iki isim dikkat çekti. Bunlardan biri 17 Aralık operasyonunun ardından cemaate yakın olduğu için Erdoğan'ın "tuzluk" olarak nitelendirdiği ve bu gelişmelerin ardından AKP'den istifa eden milletvekillerinden biri olan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen idi. İkinci isim ise Kenya Light Akademi Okulları Genel Müdürü Bilal Karaduman oldu. Karaduman, Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Ömeriye Vakfı'nın genel başkanı. Bu vakıf, Gülen cemaati ile bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Gül, 2009'daki Kenya ziyareti sırasında bu vakfa ait okulların resmi açılışını da yapmıştı.