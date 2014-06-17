Cumhurbaşkanı Gül'e dikkat çeken soru: Eşyalarınızı toplamaya başladınız mı?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelmesiyle ilgili “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde, kısa süre içerisinde diyeyim gün yerine, adaylar söz konusu olacak, belli olacak. Ben cumhurbaşkanı olarak anayasa gereği siyaset üstü tavrımı sürdürmek zorundayım. Ama şu da bir gerçek ki ben Ak Parti’nin kurucularındanım. Bütün bu konuları biz kendi aramızda da şüphesiz ki değerlendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Tekirdağ ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Gül gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Gül, bir gazetecinin 'Hüzünlü müsünüz? Eşyalarınızı toplamaya başladınız mı?' şeklindeki sorusuna gülümseyerek cevap verdi.

Gül şunları söyledi:

Sanayinin en büyük firmaları üretim yapıyorlar. Tarımda ürettikleriniz Türkiye’yi besliyor. Herkes bilir ki buğdayda ay çiçeğinde burası öndedir. Ama Tekirdağ’ın çok büyük bir tarihi olduğu da yine bir gerçektir. Buralar kavşak noktalar olduğu için bir çok medeniyetin izleri bizlere hatıra kalmıştır. Bugün gerçekten ayrı bir gurur duyuyorum. Büyük devletin bütün özelliklerini bu vilayet binası taşıyor. Anadolu’da birçok büyük ilimizin bu tip vilayet binalarını hükümet konaklarını maalesef çeşitli vesilelerle yıkmışız, yerine betonarme, elini kaldırsa tavana değecek binalar yapmışız. Hiçbir zaman Türkiye’nin geçmişini yansıtmaz. Burası çok heyecan verici.

Şehirlerimiz hızlı büyünce çeşitli sorunlar oluyor. Bunların en iyi şekilde ele alınması gerekiyor. Biraz sonra büyükşehir belediyesini de ziyaret edeceğim. Gün boyu burada olacağız, gece de burada olacağız. Ben bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum.

Soru & cevap

Siz de son ziyaretlerinizi yapıyorsunuz. Neticede 7 yılınız geçti. Hüzünlü müsünüz? Eşyalarınızı toplamaya başladınız mı? Türkiye Cumhurbaşkanı mı seçecek yoksa başkanını mı seçecek? İhsanoğlu’nu çatı aday olarak gösterdiler. Görüşünüz nedir? Irak’ta yaşananların iç savaş ve mezhep savaşı görünümlü olduğunu söylediniz. Türkiye bu Irak’taki denklemin neresinde? HSYK MİT dershaneler yasasını onayladınız, pişmanlık duyduğunuz bir yasa var mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’nin esas gündemi. Takvimin işlediğini söyledim. Giderek artık YSK’nın ilan ettiği sürece yaklaşıyoruz. İlk defa halkın seçecek olması bu sefer biraz daha farklı kılıyor. Sistem aynısıysa da seçim şeklinde bir değişiklik söz konusu oldu. Birçok Avrupa ülkesinde de bu söz konusudur. Komşularımızda bile vardır, AB üyeleri ülkelerde bile. Tabi adaylar çıkacak. Çoğulculuk bizim zenginliğimizdir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde, kısa süre içerisinde diyeyim gün yerine, adaylar söz konusu olacak, belli olacak.

Ben cumhurbaşkanı olarak anayasa gereği siyaset üstü tavrımı sürdürmek zorundayım. Ama şu da bir gerçek ki ben Ak Parti’nin kurucularındanım. Bütün bu konuları biz kendi aramızda da şüphesiz ki değerlendireceğiz. Nasıl Türkiye’nin geleceğiyle ilgili düşüncelerimizi, bunları içimizde konuşacağımız konulardır. Bugünkü görevim odluğu süre içinde siyaset üstü tavrımı sürdürmek anayasa görevidir.

Irak’ta maalesef çok üzücü şeyler oluyor. Bölgemizde üzücü şeyler oluyor. Irak’taki ateşin nasıl bir iç çatışma şeklinde maalesef geliştiğini görüyoruz. Bunlar üzücü şeylerdir. Bunların Müslümanlar içerisinde cereyan ediyor olması ise ayrı bir üzüntü kaynağı olması gerekir. Bunun daha da derinleşmemesi hepimizin arzusudur. Biz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Musul’daki görevlilerimizi kurtarmak için yoğun bir çaba söz konusu. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz.

Geçmişe baktığımızda halk değerlendirecektir. Hepimizin yapması gereken şey, Türk demokrasisini daha olgun çıkaracak şekilde seçimleri düzgün bir şekilde yapmak ve çevremizde olağanüstü olaylar devam ederken, Türkiye’nin içini sağlamlaştırmak ve bu bölgede güvenli bir ada olduğunu herkese göstermiş olacaktır.