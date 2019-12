Gül'den komando teftişi

T24- Van Jandarma Asayiş Komutanlığı ile Hakkari'deki sınır birliklerini ziyaret eden Gül, fedakarlıklarını övdüğü askeri personele çeşitli hediyeler verdi ve görevlerinde başarılar diledi. Gül, geceyi Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda geçirdi.Cumhurbaşkanı Gül'ün, bölgedeki askerlere moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntülere Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer verildi.









Hürriyet'in haberinea göre, Cumhurbaşkanı Gül, bugün de Çukurca ve Şırnak'a gitti.Gül'ün ziyaretlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük de eşlik etti.





İlk olarak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret eden Gül'e, burada bölgenin güvenlik konularına ilişkin detaylı brifing verildi. Kato Dağı bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi alan Gül, başarılarından dolayı operasyona katılan komutan ve askerleri tebrik etti. Buradan ayrılmadan önce, askerlerin fedakarlıklarını öven Gül, askeri personele çeşitli hediyeler verdi.





Kobra eşliğinde Yüksekova'ya geçiş





Cumhurbaşkanı Gül, Van'daki temaslarının ardından kobra helikopterleri eşliğinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti. Uçuş sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tarafından bölgenin coğrafi yapısı hakkında bilgi verildi. Gül'ü, ikinci durağı Yüksekova 3. Taktik Tümen Komutanlığı'nda karşılayanlar arasında önceki başyaveri Tuğgeneral Metin Özbek de yer aldı.





Burada da yürütülen askeri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Gül, görevlerinde üstün başarı gösteren subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve erlere hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı Gül, bu hediyelerin gösterilen fedakarlıklar karşısında sembolik değer taşıdığını ifade etti.





Erlerle öğle yemeği





Cumhurbaşkanı Gül daha sonra, 3. Taktik Tümen Komutanlığının erbaş ve er yemekhanesinde her rütbeden askerle birlikte öğle yemeği yedi. Askerlerle birlikte kuru fasulye ve bulgur pilavı yenilen yemekte, her masaya üst düzey bir komutan oturdu.





Daha sonra yeni kurulan 7. Hudut Alay Komutanlığı'na geçen Gül, burada Sancak Verme Töreni'ne katıldı. Sancağı öperek alay komutanına teslim eden Cumhurbaşkanı Gül ardından Sancak İlk Devir Teslim Tutanağını imzaladı. Tören geçidini izleyen Cumhurbaşkanı Gül, töreni izlemek için gelen şehit yakınları ve çocuklarla yakından ilgilendi.





Soğuk suyla ısınan yemek





Cumhurbaşkanı Gül, Yüksekova'daki inceleme ve temaslarını tamamladıktan sonra Hakkari Dağ Komando Tugayı'na geçti. Burada Kayseri Komando Tugayından gelen askerlerin de olduğu birliğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül'e, komandoların operasyona çıktıkları zaman yanlarına aldıkları kumanyalar gösterildi. Gül, bir askeri yetkili tarafından tanıtılan ve ateşe gerek kalmadan, hazır yemeğin üzerine soğuk suyun katılmasıyla çalışan ve yemeği ısıtan özel paketi ilgiyle izledi. Gül'ün elindeki paketin ağzını açtığında yemeğin dumanının çıktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Gül de bunun üzerine, “Askerine böyle bir yemek veriyorsan, 'Allah devlete millete zeval vermesin' denir” dedi.





Akşam yemeğini de her rütbeden askerle birlikte tugayda yiyen Cumhurbaşkanı Gül, geceyi de Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda geçirdi.





Çukurca'dan sonra Şırnak'ta





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve komutanlarla geceyi geçirdikleri Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan bu sabah saatlerinde ayrıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Özel ve komutanlar, 7 helikopter eşliğinde Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi’ne gitti.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve komutanlarla bugün saat 11.00 sıralarında helikopterlerle Şırnak’a geçti. Cumhurbaşkanı Gül ve komutanları taşıyan 6 helikoptere eşlik eden 2 Kobra helikopter yoğun toz bulutu altında Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na indi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve beraberindekileri Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile şehit yakınları karşıladı. Burada öğle yemeğini erlerle beraber yiyen Cumhurbaşkanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Özel daha sonra helikopterlerle Şırnak’taki diğer birliklerini ziyaret ettikten sonra saat 14.15’te Şırnak’tan ayrıldı.





Gül, Siirt'e geçti





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve komutanlarla Şırnak’tan helikopterlerle Siirt’e geçti. Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’na inen Gül ve komutanları burada Vali Musa Çolak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, karşıladı. Gül’e Tuğgeneral Eken, tarafından brifing verildi. Yaklaşık 2 saat komutanlıkta kalan Gül, daha sonra helikopterle Siirt Atatürk Havaalanı’na geçti.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki gün süren Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt’teki temas ve birliklerdeki denetlemelerini tamamladı. Gül, Siirt Atatürk Havaalanı’ndan saat 17.10 sıralarında özel Ata uçağıyla ayrıldı.