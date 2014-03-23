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Dünya
Deutsche Welle

Gül’den ‘kanunsuzluk‘ uyarısı

Türk hükümeti ile Twitter arasındaki görüşmeler devam ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter gibi platformların kapatılmasının kanunen mümkün olmadığını söyledi.

23 Mart 2014 14:29


Resmi ziyarette bulunacağı Hollanda'ya gitmeden önce Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, imzaladığı internet yasasının Twitter'ın kapanmasına yol açtığı algısına katılıp katılmadığı şeklindeki soruya Twitter'ın kapatılmasının kanunen mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle yanıt verdi:

"O yasayı imzaladım, ama imzalarken de hükümetle yakın temas içerisinde konuştum ve bir hafta içinde yasanın değiştirilmesini ve mahsurlu noktaların giderilmesi konusunda anlaştık ve nitekim bir hafta içerisinde de yasa değişti ve herhangi bir şekilde internetin ve bu tip platformların tamamen kapatılması kanunen aslında mümkün değil.“

Yalnızca oradaki bir sayfada birisi suç işliyorsa sadece o sayfa kapatılabileceğini belirten Gül, “Mevzuatımız şu anda bu şekilde, bunun bilinmesini isterim ve bunu bilerek istismar edenlere de doğrusu fırsat vermemek gerekir“ şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Kullanıcı sayısı arttı"

Bugünkü teknolojiye herkesin vakıf olması gerektiğini kaydeden Gül, “Twitter kapanmadı gördüğünüz gibi, kullananların sayısı 'kapandı' denildiği süreçte iki misli arttı. Bugünkü teknoloji bu şekilde. Hepimizin buna vakıf olmamız gerekir ve bunu bilmemiz gerekir. Zaman zaman bu tip büyük iletişim platformlarıyla problemler çıkabilir. Problemler çıkmadan büyük iletişim şirketleriyle çok sağlıklı diyaloglar ve iyi kanallar kurmak gerekiyor bugün“ diye konuştu.

Twitter yönetimiyle görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, “İnanıyorum ki kısa süre içerisinde bu problem zaten bitecek. Bunlar tabii ki Türkiye gibi gelişmiş, Türkiye gibi bölgesinde önemli bir ülke, Türkiye gibi Avrupa Birliği ile müzakere yapan bir ülke için hoş olmayan durumlar oluyor. Onun için kısa süre içerisinde giderilecek" dedi.

"İhtimal dışı diyemem"

Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın da dinlendiği yönündeki iddiasına da yanıt verdi. Gül, “Benimle ilgili de 'ihtimal dışı' diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil“ şeklinde konuştu.

Gül, Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından Twitter hesabından yasağı eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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