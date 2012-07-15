Gül'den istediği motora kavuştu

Cumhurbaşkanı Gül'ün geçen yıl Gabon ziyareti sırasında sahilde yürüyüş yaparken tanıştığı balıkçı Nyavor'a söz verilen tekne motoru törenle teslim edildi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sahilde çıplak ayaklı yürüyüşü sırasında sohbet ettiği balıkçı olarak tanıdığı Gabonlu Ayao Nyavor, istediği tekne motorunu Türkiye'nin Libreville Büyükelçisi Ahmet Rıza Demirer'den teslim aldı.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Gabon'a geçen yıl yaptığı resmi ziyaret sırasında sahilde yürüyüş yaparken tanıştığı Nyavor'un, teknesi için istediği yaklaşık 4 bin avroluk motor ve balık ağı Libreville büyükelçiliği ve TİKA yetkilileri tarafından sağlandı.

Motorun teslimi için Uluslararası Türk-Gabon Okulu'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Libreville Büyükelçisi Ahmet Rıza Demirer ve balıkçı Nyavor'un yanı sıra Gabon Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, bazı öğrenci ve velilerle Gabon'da yaşayan Türkler katıldı.

Büyükelçi Demirer, teknesinde motor olmadığı için kıyı balıkçılığı yapan Nyavor'a, açıklara giderek daha çok balık tutmasını sağlayacak motoru teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Ayhan Arfat'ın çektiği Gül'ün balıkçı ile sohbet ederken çekilen çıplak ayaklı fotoğrafı TFMD Özel Ödülü almıştı. Türkiye, Gabonlu balıkçıyı bu fotoğrafla tanımıştı.

Bu arada Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba Cumhurbaşkanı Gül'ün davetlisi olarak önümüzdeki çarşamba günü Ankara'da olacak.