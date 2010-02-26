Gül'den iş dünyasına: 'Siz işinize bakın'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde yaşanan gerilimle ilgili olarak işadamlarına, "Siz işinize bakın sonunda su yolunu bulacak. Bu işlere takılıp moralinizi bozmayın, bunlar gelip geçecek" diye seslendi.



Gül, sektör temsilcileri ve işadamları ile İvedik Organize Sanayi Sergi, Toplantı ve Konferans Salonu'nda bir araya geldi.



İvedik Organize Sanayi Bölge Başkanı Hasan Gültekin'in "AK Parti kapatılıyor. Hükümet gidiyor söylentileri var. Bundan rahatsızız" demesi üzerine Gül, "Siz işinize bakın sonunda su yolunu bulacak" dedi.



Gül, "Anayasa, kanunlar ortada. Bu çerçevede sorunlar çözülecek" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Gül, binaya girerken gazetecilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile dün yaptığı görüşmeyi sorması üzerine de "Gayet iyiydi" dedi.







